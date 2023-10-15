會煮咖啡、炸雞、倒啤酒 南韓機器人股市寵兒

南韓機械手臂大廠斗山機器人的股票日前上市。（路透）

南韓 機械手臂大廠斗山機器人（Doosan Robotics）在上市首日盤中股價大漲超過一倍，該公司先前籌得4210億韓元（3.09億美元），成為南韓今年最大規模首次公開發行股票 （IPO）案。

自從斗山機器人宣布計畫上市後，其母公司斗山以及已在Kosdaq掛牌的新創公司Rainbow Robotics就見到來自國內投資人對它們的股票需求激增。

斗山機器人成立於2015年，專精生產機械手臂，這些機械手臂能配合人類執行工廠以外任務，像是從煮咖啡、炸雞、炸薯條、倒啤酒與在機場處理行李等各項服務。

執行長Ryu Junghoon受訪時表示，斗山機器人計畫將IPO籌資所得用於策略收購與海外擴張，考慮收購擁有能讓機器人移動技術的公司。

斗山機器人在2022年營收達450億韓元，客戶包含現代汽車與LG電子等。

斗山還在試驗用AI 讓機器人功能變得更強大。該公司8月與微軟公司達成協議，將其Azure OpenAI服務用於基於GPT的機器人控制系統。整合GPT之後，用戶發出準備一兩道菜的簡單語音指令，機器人就可以找出做飯的最佳步驟。