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研究遭打壓的老媽拚出諾貝爾獎 竟還教出奧運金牌女兒

綜合報導
匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（右）與女兒蘇珊·弗朗西亞。（路透）
匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（右）與女兒蘇珊·弗朗西亞。（路透）

日前一則消息引發了大家的熱議，剛剛宣布的2023年諾貝爾醫學獎得主之一卡塔琳·卡里科（Katalin Kariko），有一個奧運冠軍女兒。

卡里科在接受諾貝爾獎組委會官方採訪時，她驕傲地說：「我女兒獲得了兩次奧運的冠軍，我之前總是會被這樣介紹，這位是蘇珊的媽媽。而現在該輪到我的女兒了，她會被這樣介紹，這位是卡塔琳的女兒。」

新華社報導，蘇珊·弗朗西亞(Susan Francia)是2008年北京奧運和2012年倫敦奧運美國賽艇隊女子八人單槳有舵手的冠軍成員之一。

卡里科1955年出生於匈牙利，她的研究事業絕非一帆風順，甚至多次遭遇打擊。十年前的2013年，卡里科被美國的大學解雇，她到德國一家只有幾十個人的小公司，繼續mRNA免疫的研究。在研究成功之前，她籍籍無名，甚至在學術界屢遭打壓。

卡里科堅信持之以恆的力量，她自己就是女兒的榜樣。「在一個人的青少年時期，你的父母、老師和朋友共同塑造了你，決定了你未來會成為什麼樣的人。作為一個女性，我想告訴人們，你不必在事業和家庭之間做選擇題，你可以兩者兼得，你的孩子會以你為榜樣」。

弗朗西亞的冠軍之路也充滿了艱辛與痛苦，她的身材不及隊友，唯有拚命加練，而倫敦奧運之前，背傷更是讓她疼得無法入眠，但她以頑強的毅力克服了疼痛，與隊友一起衞冕金牌。

弗朗西亞說：「母親告訴我，艱苦的工作是生活的一部分，如果你選擇擁抱它，它就一定會給你回報。」

諾獎得主和奧運冠軍，看似風馬牛不相及，但她們確實是母女。外界評論認為，科學和體育，恰如一枚硬幣的兩面，代表著人類向外和向內的探索。

弗朗西亞說：「在賽艇運動裡，槳手都背對著終點，比賽中你看不到終點線正在接近。而我母親的研究也是一樣，她不知道哪裡才是終點。但你要相信每一次的努力，每一次划槳，每一次實驗，都將讓你離終點更近一步」。

2023年諾貝爾醫學獎得主公布，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（圖）及美國賓夕法...
2023年諾貝爾醫學獎得主公布，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（圖）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼獲得殊榮。（歐新社）

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