我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

大馬乞丐布袋裡都是鈔票 網羨慕：比上班族還多

聯合新聞網
馬來西亞一名乞丐在行乞一天後蹲坐角落，從舊布袋中掏出厚厚一疊紙鈔確認收入。（取材自X平台）
馬來西亞一名乞丐在行乞一天後蹲坐角落，從舊布袋中掏出厚厚一疊紙鈔確認收入。（取材自X平台）

乞討的收入能超過上班族？馬來西亞日前流出一段疑似監視器畫面，一名乞丐在行乞一天後蹲坐角落，從舊布袋中掏出厚厚一疊紙鈔確認收入，影片曝光後立刻引發熱議，不少網友都被乞丐的可觀收入嚇傻。

根據「中國報」報導，近日社群媒體上流傳著一段影片，畫面中只見一名乞丐盤坐在角落，不疾不徐地打開舊布包，除了拿出受贈的食物，他還掏出了許多不同數額的鈔票，包括1令吉（約0.2美元）、5令吉（約1美元）、10令吉（約2美元）等，接著便開始結算當日收入，儘管面額不大，但一疊又一疊紙鈔累積下來，收入仍然可觀。

乞丐「數錢數到手軟」的影片流出後，引發不少討論。有網友開玩笑留言，「想轉行了」、「借個100元吧」、「他一天的收入比我們這些領薪水的上班族還多」、「看起來比我們還有錢」。

還有許多網友不認同行乞的行為，紛紛表示，「他四肢健全其實可以選擇去工作」、「馬來西亞人民很慷慨，但他看起來好手好腳」、「所以我才不捐錢給乞丐，寧可支持那些賣餅乾的辛苦人」、「如果說這個人的收入比我們多你信嗎？他們還有人住在豪華飯店」、「這就是為什麼我不相信在路邊乞討的人」。

不過，也有部分網友持相反意見，「我不認為他有什麼問題」、「恭喜他，只證明他很努力贏得人們的同情」、「那都是別人自願捐給他的」。

社群媒體

上一則

空氣瀰漫死亡氣息…紐時直擊屠殺慘況 哈瑪斯斬首嬰兒、殺人滅門

下一則

研究遭打壓的老媽拚出諾貝爾獎 竟還教出奧運金牌女兒

延伸閱讀

賺贏上班族？馬國乞丐布袋裝滿紙鈔 網驚呆：想轉行了

賺贏上班族？馬國乞丐布袋裝滿紙鈔 網驚呆：想轉行了
紐西蘭總督首度國是訪問大馬 凸顯雙邊多面向合作

紐西蘭總督首度國是訪問大馬 凸顯雙邊多面向合作
在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設
不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論