2.2萬公里旅程拒搭機 學者為碳排放逾期返德恐被解雇

氣候變遷研究人員格里馬爾達在所羅門群島的布干維爾完成實地考察之後，拒絕搭機在短時間內飛回德國，遭到雇用他的德國基爾世界經濟研究院威脅開除。（取材自X平台）

一位氣候變遷 研究人員在所羅門群島的布干維爾完成實地考察之後，拒絕搭機在短時間內飛回德國 ，雇主威脅要把他開除。

衛報報導，格里馬爾達（Gianluca Grimalda）博士是原則上拒絕乘坐飛機旅行的環保人士，雇用他的德國基爾世界經濟研究院日前告知，要是他本月2日沒出現在辦公室，就會失去他的工作。

事實上，格里馬爾達花了6個月時間研究氣候變遷和全球化對巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）社區的影響後，本周仍在布干維爾的布卡鎮（Buka Town）等著登上貨船返歐，並打算完全不搭飛機，而是用乘貨船、渡輪、火車與長途巴士旅行的方式，來進行這趟全程22000公里的旅程。

格里馬爾達2月就開始上社群媒體平台「X」（前身為推特）貼出了前往南太平洋的行程表與遊記，同時估計返程將花上兩個月，推估將比搭機減少3.6噸碳排放。他表示，「我已經寫信給我的研究院院長，告訴他，我今天不在辦公桌前，而且我將搭船跟走陸路回去」。

格里馬爾達說自己現在感覺還好，但「過去的一些日子感到相當痛苦，因為我沒有料到，在我的研究院，有人會做出這種行為」，但他認為自己「做了正確的選擇」。

格里馬爾達還表示，航空旅行真的是燃燒化石燃料的最快方式，「所以是讓我們自己走向災難的最快方式，因此，從我的角度來看，作為一個個體，飛行到目前為止可能是我使用大部分碳預算 的活動」。

根據報導，格里馬爾達的實地考察本來應該在7月完成，也承認已逾期返回基爾，他原定於9月10日回德國，卻遇到一些無法避免的延誤，像是揮舞大砍刀的強盜勒索贖金、研究項目被偷、很難讓社區民眾跟他談話等等，支持者則認為基爾研究所正利用這個機會，對格里馬爾達參加公民不服從氣候變遷抗議進行報復。

基爾研究所的發言人說，不會公開評論內部人事，「出差的時候，研究院支持員工以氣候友善的方式旅行」。