我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

2.2萬公里旅程拒搭機 學者為碳排放逾期返德恐被解雇

編譯周辰陽
氣候變遷研究人員格里馬爾達在所羅門群島的布干維爾完成實地考察之後，拒絕搭機在短時間內飛回德國，遭到雇用他的德國基爾世界經濟研究院威脅開除。（取材自X平台）
氣候變遷研究人員格里馬爾達在所羅門群島的布干維爾完成實地考察之後，拒絕搭機在短時間內飛回德國，遭到雇用他的德國基爾世界經濟研究院威脅開除。（取材自X平台）

一位氣候變遷研究人員在所羅門群島的布干維爾完成實地考察之後，拒絕搭機在短時間內飛回德國，雇主威脅要把他開除。

衛報報導，格里馬爾達（Gianluca Grimalda）博士是原則上拒絕乘坐飛機旅行的環保人士，雇用他的德國基爾世界經濟研究院日前告知，要是他本月2日沒出現在辦公室，就會失去他的工作。

事實上，格里馬爾達花了6個月時間研究氣候變遷和全球化對巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）社區的影響後，本周仍在布干維爾的布卡鎮（Buka Town）等著登上貨船返歐，並打算完全不搭飛機，而是用乘貨船、渡輪、火車與長途巴士旅行的方式，來進行這趟全程22000公里的旅程。

格里馬爾達2月就開始上社群媒體平台「X」（前身為推特）貼出了前往南太平洋的行程表與遊記，同時估計返程將花上兩個月，推估將比搭機減少3.6噸碳排放。他表示，「我已經寫信給我的研究院院長，告訴他，我今天不在辦公桌前，而且我將搭船跟走陸路回去」。

格里馬爾達說自己現在感覺還好，但「過去的一些日子感到相當痛苦，因為我沒有料到，在我的研究院，有人會做出這種行為」，但他認為自己「做了正確的選擇」。

格里馬爾達還表示，航空旅行真的是燃燒化石燃料的最快方式，「所以是讓我們自己走向災難的最快方式，因此，從我的角度來看，作為一個個體，飛行到目前為止可能是我使用大部分碳預算的活動」。

根據報導，格里馬爾達的實地考察本來應該在7月完成，也承認已逾期返回基爾，他原定於9月10日回德國，卻遇到一些無法避免的延誤，像是揮舞大砍刀的強盜勒索贖金、研究項目被偷、很難讓社區民眾跟他談話等等，支持者則認為基爾研究所正利用這個機會，對格里馬爾達參加公民不服從氣候變遷抗議進行報復。

基爾研究所的發言人說，不會公開評論內部人事，「出差的時候，研究院支持員工以氣候友善的方式旅行」。

氣候變遷 德國 預算

上一則

空氣瀰漫死亡氣息…紐時直擊屠殺慘況 哈瑪斯斬首嬰兒、殺人滅門

下一則

研究遭打壓的老媽拚出諾貝爾獎 竟還教出奧運金牌女兒

延伸閱讀

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
堅持「完全不搭機」旅行22000公里 學者從南太平洋返德國面臨解雇

堅持「完全不搭機」旅行22000公里 學者從南太平洋返德國面臨解雇
NBA／衛少解釋低薪留快艇原因 洛媒曝他送隊友iPhone 15 Pro Max

NBA／衛少解釋低薪留快艇原因 洛媒曝他送隊友iPhone 15 Pro Max
波蘭涉賣25萬申根簽證 德國1動作威脅

波蘭涉賣25萬申根簽證 德國1動作威脅

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論