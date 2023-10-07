馬來西亞跳蚤市場郵票古玩挖寶趣 沉浸記憶長河

馬來西亞多數人喜歡在州休二日逛百貨商場，但不乏懷舊情懷者鍾情跳蚤市場追尋記憶長河。圖為位於雪蘭莪州八打靈再也Amcorp Mall百貨商場內的跳蚤市場。(中央社)

馬來西亞有許多新穎商場，也有各具特色市集，每到周末，各地舊貨古物商麋集位於雪蘭莪州八打靈再也（Petaling Jaya）的Amcorp Mall商場的跳蚤市場，來自四面八方收藏家、挖寶者精挑細選古玩，找尋紀念價值郵票，還有專程尋找英國殖民或二戰時期的老物件。

如非選購二手物件的老行家，跳蚤市場是民眾的懷舊會所，乾脆當作一次欣賞郵票、古錢幣、骨董、畫作、舊書與黑膠唱片的文化之旅，聆聽挖寶者與賣家殺價聲，感受攤位上古物或舊物留下的歷史軌跡。

當中央社記者看著攤位上的郵票與錢幣，年約60歲的謝姓業者說，這些郵票與錢幣都有相當年頭了，年輕一輩多半透過包括臉書（Facebook）等不同的社群平台聯絡，即使人在萬里之外也能即時傳遞訊息，甚至能視訊通話，這是當年只能頻繁利用郵票寄信往來年代，很大的不同。

他指出，郵票已走入歷史，能到Amcorp Mall的跳蚤市場朝聖逛攤位者幾乎是集郵迷，這些集郵迷會細細翻找不同年代郵票，希望能從中找到稀有郵票，甚至絕版郵票。尤其，馬來西亞是早年中國南方省分下南洋的交會處，華人 眾多，也有遠從印度到大馬打工的移民、英國殖民時期的西方人，因此讓這裡能找到多元的郵票。

謝姓業者說，有集郵迷曾一待就是一整天，也會彼此交換意見與心得，雖然是消磨時間，但也能沉浸於記憶長河中，非常有意思。

走上電扶梯的二樓轉角，販售電影「星際大戰」人物袖珍玩具為主的鄭姓業者表示，「Amcorp Mall在吉隆坡有數十年歷史，凡是挖寶迷都會到這尋找各種老物件，但也有年輕人會特別喜歡來我這找東西，這種袖珍玩具並非二手物件，而是全新品，主要是小眾市場潛力」。

他表示，新冠疫情 讓跳蚤市場受到打擊，雖然目前人潮陸續回流，但到Amcorp Mall設攤的業者如今卻只剩下僅百餘家，主要販售錢幣、骨董、郵票、玩具、黑膠唱片與二手書籍。

台灣淡江大學東南亞 史研究室主持人陳琮淵也是Amcorp Mall跳蚤市場的常客。這位研究東馬砂拉越（Sarawak）與東南亞華人研究的學者，只要赴馬來西亞田野調查，都一定會抽空到這裡尋寶、挖寶。

陳琮淵說，他多半蒐集砂拉越相關舊書籍，但舉凡有助東南亞課程教學的舊照片與明信片，也都在購買範圍內。殺價在跳蚤市場是絕對必要的，否則「即使再心儀的物件，貴到離譜的價格也常是難以下手」。