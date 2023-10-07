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泰國三烹百年市場險被拆 變世遺「活博物館」重生

編譯中心／綜合報導
坐落在泰國中部素攀武里府躂欽河旁的三烹市場（Sam Chuk Market），擁有木造房屋、充滿年代感的店面以及河邊的高腳屋。（中央社）
坐落在泰國中部素攀武里府躂欽河旁的三烹市場（Sam Chuk Market），擁有木造房屋、充滿年代感的店面以及河邊的高腳屋。（中央社）

坐落在泰國中部素攀武里府（Suphan Buri）躂欽河（Tha Chin River）旁的三烹市場（Sam Chuk Market），擁有木造的房屋、充滿年代感的店面以及河邊的高腳屋，讓人彷彿重回百年前的泰國，時光好像凍結在這個百年市場內，轉角隨時會撞上穿著古代泰式服裝「絆尾幔」的泰國人，在喧鬧的市場裡吆喝著買賣貨物。

中央社報導，三烹市場的歷史可以追溯到百年前，由於位在河岸邊，曾經是重要的貨運和交易場所，也是旅人透過水路前往或離開曼谷時的重要休憩站，因此三烹市場一度是非常繁榮的轉運站。

但隨著陸路交通發達，三烹市場的轉運功能衰退而逐漸沒落，加上老房子保存不易，許多木造房子被拆除，2003年，泰國政府更打算都更三烹市場，讓這塊地更具有商業價值。

眼見老市場就要消失殆盡，三烹市場的居民開會討論未來何去何從，三烹市場發展維護委員會主席蓬文（Pongwin Chaivirat）回憶，當時大家分成兩派，一派主張拆除，一派主張保存，經過討論後，大家決定先試著保存看看，因此聯合起來成立三烹市場發展維護委員會，加上當時一位國會議員出身三烹市場，致力保存三烹市場原貌。

蓬文說，當時大家決定要先保留這個碼頭城市的在地美食，吸引遊客造訪後，再進一步保存老建築物，因此當時委員會提出了「 恢復市場生機、活力博物館」這個概念。

蓬文說，委員會認為與其把老物品集中起來展示管理，不如讓這些老東西留在原處，讓民眾自行照顧，每個人、每戶人家和每間店鋪都是博物館的一部分，因此要保留像老咖啡廳、老照相館或老藥鋪的原貌，讓遊客願意到此一遊並打卡，越多人認識三烹市場，三烹市場就越能永續生存。

蓬文說，一開始有人反對，但委員會認為只能嘗試看看，因為不試試看的話，市場就很難保存下來；但也有民眾願意加入他們的計畫，「沒有當地民眾的支持是不會成功的」。

就這樣努力了多年，由下而上的社區力量讓三烹市場開始有了活力，市場的名氣越來越響亮，吸引不少國內外觀光客造訪，本來人口外流的小城市開始人口回流，到大城市工作的年輕世代願意返鄉工作，為市場注入新氣象，市場攤販收入增加，發展委員會成立的基金收入增加，就可以用在保存老市場的風貌上。

聯合國教科文組織（UNESCO）因此在2009年頒布亞太文化遺產保存獎（Asia-Pacific Heritage Awards）給三烹市場，表彰居民在保存在地風貌上的努力。

三烹市場的發展和華人淵源很深，三烹市場內展示歷史的查農博物館（Ban Khun Chamnong Chinarak Museum）以前是華人仕紳以及當年市場老闆查農（Chamnong Chinarak）的房屋，現在屋裡展示著許多照片和老地圖，屋子也維持原來的樣貌，向遊客介紹三烹市場的歷史以及當地人的傳統生活方式。

發展維護委員會的委員阿倫拉（Arunlak Onvimom）對於三烹市場仍能保持傳統樣貌感到相當自豪，她說，隨著時代的變遷，大家的生活方式當然也會有一些改變，但是整體的房屋結構和氛圍、吃的和用的東西，在市場裡都還是找得到傳統的生活方式。

坐落在泰國中部素攀武里府躂欽河旁的三烹市場（Sam Chuk Market），透...
坐落在泰國中部素攀武里府躂欽河旁的三烹市場（Sam Chuk Market），透過在地居民努力，保留了市場的原貌。圖為老屋內販賣生活用品的店家。（中央社）

泰國 博物館 華人

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