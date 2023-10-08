「搭郵輪，比養老院便宜」澳洲退休夫婦環遊世界 450天沒下船

澳洲一對退休夫妻預訂了51趟航程，搭乘郵輪在海上過長達450天的退休生活。（視頻截圖）

退休 後的日子要怎麼過呢？不少人可能會選擇好好犒賞自己，出去遊歷一番。澳洲就有一對夫妻在退休後，決定搭郵輪 環遊世界，已經450天沒有下船，還笑說這樣生活比住養老院 還要便宜。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，馬蒂（Marty Ansen）和太太潔絲（Jess）是從2022年6月16日開始環遊世界。當時疫情封國剛剛結束，這對已是曾祖父母的夫妻登上豪華郵輪「珊瑚公主號」（Coral Princess）決定「報復旅行」環遊世界，從那時開始兩人已經連續續訂51次航程，長達450天都待在船上，預計最終將待上2年，比船長和大多數船員更久。

馬蒂說他從一開始跟代辦的旅行社說不管會發生什麼事，「訂下去就對了」，沒想到一待日子就這麼過去了，就這樣在船上待了450天。夫妻倆現在已經非常習慣在船上生活，預計要在船上待上兩年的時間，更稱待在船上環遊世界2年比住在養老院還要便宜。

其實夫妻倆並不是有錢人，但在精打細算後，他們發現待在船上環遊世界2年，郵輪生活的開銷比住在養老院還要便宜。

為了實現這個夢想，他們出售了自己的房子，資金用於支付郵輪旅費。雖然沒有確切透露開銷，但根據公主郵輪的官網資訊，類似行程的價格約為每人370美元起，參加51次這樣的行程，總預算可達約3.7萬美元。

馬蒂提到，兩人一直以來都很喜歡郵輪，才會決定退休後的日子想在郵輪上度過，「這就是我們的生活方式」。潔絲說現在在船上生活已經變成夫妻倆的新生活方式，每天在船上行程都很豐富，可以打桌球、跳舞、看表演，每天還都吃buffet自助餐。潔絲表示，「這是我們的生活方式，好處之一是總有事情要做，從跳舞到晚餐，而且還有專門打掃的工作人員清潔房間。」馬蒂也興奮地說，「現在，我們不用再洗碗了，也不用鋪床了，看樣子非得留在船上生活不可了。」

潔絲特別熱愛舞廳和草裙舞，馬蒂則喜歡結交「終生朋友」，他們從打乒乓球開始展開每一天，並喜歡坐在陽台上喝啤酒欣賞風景。由於待在船上已久，船員們都把他們當家人看待，其他乘客也都爭相和他們打招呼，船經理雷恩（Ren van Rooyen）表示，「船上的每個人都認識他們，他們是船上的明星。」

夫妻倆會在郵輪停泊在家附近的港口時探望家人，他們在「珊瑚公主號」上的旅行還有8個月，結之後兩人還打算換搭更大艘的「皇冠公主號」（Crown Princess）再旅行一年。