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美夢成真 「鋼彈」機器人真實版上路 可進入體內操控前進

綜合報導
日本「燕工業」向媒體展示宛如鋼彈的「ARCHAX」機器人。（路透）
日本「燕工業」向媒體展示宛如鋼彈的「ARCHAX」機器人。（路透）

日本東京新創公司「燕工業」（Tsubame Industries）開發出4.5公尺高的4輪機器人，看起來就像知名動漫角色「機動戰士鋼彈」（Mobile Suit Gundam）的真實版機器人，人類駕駛員可坐在「鋼彈」的胸腔內，操控機器人前進。售價300萬美元。

路透報導，這款機器人依照始祖鳥（archaeopteryx）的學名命名為「ARCHAX」，駕駛艙就位於「ARCHAX」的胸腔內，駕駛艙內的監視器可接收外部攝影機的影像，駕駛員可在機器人軀體內部用搖桿操作手臂和手掌前進。

這具機器人將於本月稍晚的東京車展（Japan Mobility Show）面世。它重達3.5公噸，有直立的「機器人模式」和「車輛模式」兩種型態，在「車輛模式」下，移動速度可達每小時10公里。

Tsubame Industries執行長吉田龍央今年25歲，他說：「日本很擅長動畫、遊戲、機器人和車子，所以我想，如果能創造出一項結合所有這些元素的產品會很棒。」

他說：「我想要創造出有『這就是日本』感覺的產品。」

吉田規劃為有錢的機器人迷生產並販售5具機器人，但他希望有一天這款機器人能協助救災或用於太空產業。

吉田從小就對製造業有興趣，他在祖父的鐵工廠學會焊接，後來成立了生產肌電假手的公司。

他說，他很想維持日本在製造業的競爭優勢，「我希望學習過去世代的經驗，讓傳統延續下去」。

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