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防挑釁 日本車主用能劇面具嚇人 警稱真的好恐怖

聯合新聞網
日本一名車主為了避免遭到後車駕駛挑釁，便用心改造愛車，在駕駛座設置了「祕密武器」。（X平台）
日本一名車主為了避免遭到後車駕駛挑釁，便用心改造愛車，在駕駛座設置了「祕密武器」。（X平台）

日本一名車主為了避免在開車時遭到後車挑釁，便將愛車大改造了一番，在駕駛座設置了「祕密武器」，不僅成效極佳，就連警察看到都為之震撼，更向他吐露心聲「真的好恐怖」，許多網友看到照片後也驚呼，「完全不想在晚上遇到」。

近期，一組hashtag在社群平台X（原名為推特）掀起熱潮，許多人紛紛以「警察對我說過的話」為主題，寫出自己的經驗。日本一名網友也分享趣文，他表示自己為了防止遭到後車駕駛挑釁，便在駕駛座上安裝「祕密武器」，椅背上高高掛起「能劇面具」，藉著面具驚悚又恐怖的氛圍，威嚇後方的駕駛人。

兩名警察看見原PO車子的「祕密武器」後，曾驚訝地表示「嚇死我了！好恐怖」、「想確認一下，這是你的興趣嗎？」、「如果是我的話，晚上看到也會覺得很討厭啊」。警察也懷疑，車上裝了驚悚面具會不會造成反效果，對此原PO則信誓旦旦地回應，「大家看到都會直接超車」，可見成效相當驚人。

貼文曝光後立刻掀起討論，許多網友大讚車主的應對方式，「這很讚耶，超級完美的對策」、「太有趣了吧」、「我笑出聲來，根本是天才吧」，也有人驚呼「天啊，這也太可怕了吧」、「即使我只是單純的開在你後面，我也會嚇死」、「完全不想在晚上開車的時候遇到」，部分駕駛也發聲，「我也用了相同的方法預防後車駕駛挑釁」。

日本一名車主為了避免遭到後車駕駛挑釁，便用心改造愛車，在駕駛座設置了「祕密武器」...
日本一名車主為了避免遭到後車駕駛挑釁，便用心改造愛車，在駕駛座設置了「祕密武器」。圖為示意圖。（取材自ingimage）

日本 推特

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