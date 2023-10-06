加男嗑50顆死神椒 6分49秒破紀錄 曾最短時間吃完1罐辣椒醬
英國衛報報導，卡羅萊納死神椒是目前世界上最辣的辣椒，近來一名加拿大男子用最短時間完食50顆死神椒，刷新自身金氏世界紀錄，接著又吞下85顆，總共135顆死神椒下肚。
金氏世界紀錄（Guinness World Records）日前宣布，來自加拿大的傑克（Mike Jack）用6分鐘49.2秒吃完50顆卡羅萊納死神椒（ Carolina Reapers），以平均每秒8顆的速度打破自身紀錄。
不止如此，傑克還接著狂嗑85顆，總計吃下135顆死神椒，榮登吃辣排名協會「火焰聯盟」（League of Fire）亞軍寶座。火焰聯盟專門記錄食辣名人榜，辣物遍及辣椒醬、激辣玉米片、辣椒巧克力和麻辣布朗尼等。
死神椒達到164萬史高維爾辣度單位（Scoville Heat Units），作為參考，墨西哥辣椒（Jalapeño ）介於2500至8000之間。
傑克談到第一口最恐怖，「最初的辣味非常強烈，第二口就沒那麼糟了，可是一個比一個辣，因為辣感會擴散到口腔不同角落。」
另外，傑克也是其他不同紀錄的保持人，包括用8.56秒最短時間吃完一罐辣椒醬、在1分5.56秒內喝完1公升番茄醬。
除此之外，今年傑克和太太共同打破吃完哈瓦那辣椒（Habanero Pepper）接吻的最長時間，兩人親了長達15分鐘6.5秒。
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