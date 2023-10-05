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挪威人在自家花園用探測器找耳環 挖出千年前維京時代陪葬品

編譯周辰陽
挪威約姆佛呂蘭島的阿斯維克家族日前在自家花園中央的大樹下挖出了一個碗狀帶釦，以及另一個似乎是屬於維京時代墓葬的物品，兩件金屬文物表面都有著複雜精細的雕刻。（取材自臉書）
挪威約姆佛呂蘭島的阿斯維克家族日前在自家花園中央的大樹下挖出了一個碗狀帶釦，以及另一個似乎是屬於維京時代墓葬的物品，兩件金屬文物表面都有著複雜精細的雕刻。（取材自臉書）

挪威有戶人家日前在自家花園尋找一個不見的金耳環時，決定把他們的金屬探測器拿出來，雖然最後還是沒有找到耳環，卻偶然發現了可以追溯至一千多年前的古文物。

BBC與CBS新聞報導，這項發現是在挪威東南部海岸附近的約姆佛呂蘭小島（Jomfruland）上出土。阿斯維克（Aasvik）家族正在家尋找遺失的珠寶，但當他們打開金屬探測器時，卻在花園中央的大樹下挖出了一個碗狀帶釦，以及另一個似乎是屬於維京時代墓葬的物品。從主管單位在臉書發布的照片可見到，兩件金屬文物表面都有著複雜精細的雕刻。

報導指出，專家知道約姆佛呂蘭島曾經有過可以追溯至數百年前的定居點，但之前的現有證據只能延伸到中世紀早期，阿斯維克家族找到的文物則據信是島上第一個維京時代的發現。一位專家推斷，帶釦的歷史可追溯到780至850年間，兩件文物則是用在九世紀的女性葬禮。

當地官員讚揚阿斯維克家族的史無前例發現，以及立刻將此事通報政府部門。西福爾與泰勒馬克郡文化遺產委員會（Cultural Heritage of Vestfold and Telemark County Council ）在臉書貼文寫道，「我們祝賀在約姆佛呂蘭找到第一個維京時代無損發現物的家庭」。

挪威約姆佛呂蘭島的阿斯維克家族日前用金屬探測器在自家花園尋找一個不見的金耳環時，...
挪威約姆佛呂蘭島的阿斯維克家族日前用金屬探測器在自家花園尋找一個不見的金耳環時，偶然發現了可以追溯至一千多年前的古文物。（取材自臉書）

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