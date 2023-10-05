挪威人在自家花園用探測器找耳環 挖出千年前維京時代陪葬品
挪威有戶人家日前在自家花園尋找一個不見的金耳環時，決定把他們的金屬探測器拿出來，雖然最後還是沒有找到耳環，卻偶然發現了可以追溯至一千多年前的古文物。
BBC與CBS新聞報導，這項發現是在挪威東南部海岸附近的約姆佛呂蘭小島（Jomfruland）上出土。阿斯維克（Aasvik）家族正在家尋找遺失的珠寶，但當他們打開金屬探測器時，卻在花園中央的大樹下挖出了一個碗狀帶釦，以及另一個似乎是屬於維京時代墓葬的物品。從主管單位在臉書發布的照片可見到，兩件金屬文物表面都有著複雜精細的雕刻。
報導指出，專家知道約姆佛呂蘭島曾經有過可以追溯至數百年前的定居點，但之前的現有證據只能延伸到中世紀早期，阿斯維克家族找到的文物則據信是島上第一個維京時代的發現。一位專家推斷，帶釦的歷史可追溯到780至850年間，兩件文物則是用在九世紀的女性葬禮。
當地官員讚揚阿斯維克家族的史無前例發現，以及立刻將此事通報政府部門。西福爾與泰勒馬克郡文化遺產委員會（Cultural Heritage of Vestfold and Telemark County Council ）在臉書貼文寫道，「我們祝賀在約姆佛呂蘭找到第一個維京時代無損發現物的家庭」。
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