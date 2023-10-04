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印度男腹痛 開刀驚見螺絲、鈕扣等60種異物

編譯徐榆涵
印度一名男子患有異食癖，吃下許多家具用品與五金工具。圖為示意圖。（取材自pexels）
印度一名男子患有異食癖，吃下許多家具用品與五金工具。圖為示意圖。（取材自pexels）

印度一名35歲男子普辛格（Kuldeep Singh）日前因為身體不適，出現腹痛和高燒等症況而就醫，醫生檢查後發現，他的胃裡塞滿大量家居物品，包括螺絲、項鍊和耳機等，急忙動手術將異物取出，據悉還未脫離險境。

紐約郵報報導，印度旁遮普邦摩加醫療醫院（Moga Medicity Hospital）主任卡爾拉（Ajmer Singh Kalra）表示，「在進行X光檢查時，我們在病患胃裡發現盒式吊墜、項鍊、螺帽、螺栓和耳機等許多東西。」醫務人員發現，普辛格吃進大約60個物體，大多都是不可食用的東西。

醫生診斷普辛格患有「異食癖」（Pica），這是一種罕見的身心異常狀況，患者會會強迫性地吃下非食物的物品。該疾病在幼兒、孕婦和精神疾病患者中最為常見，據報導，該名患者的家屬並不知道該情況。

卡爾拉指出，由於病患吃下尖銳物體，胃裡有嚴重傷口，因此決定對他緊急進行耗時三小時的手術，雖然手術很成功，但患者仍未脫離險境，目前仍在使用呼吸器，情況危急。

英國一名30歲婦女瑪森（Jenny Mason）2013年在懷孕期間染上異食癖，愛上食用地上的泥土、建材用紅磚與海邊的沙子等，直到小孩三個月大時，異食癖的問題才康復。

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