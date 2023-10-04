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英國鱷魚專家涉姦殺39隻狗 上網與同類變態者「交流」

綜合報導
英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）涉嫌姦殺39隻無辜狗隻，圖為他在社交網站上傳的圖片。（取材自臉書）
英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）涉嫌姦殺39隻無辜狗隻，圖為他在社交網站上傳的圖片。（取材自臉書）

英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）日前在澳洲被控60宗涉及獸交、虐待狗隻、傳播虐待兒童資訊等的控罪，他也承認犯案。他涉嫌性虐待多達42隻狗，導致39隻狗死亡，法官直斥是怪誕和反常的殘忍行為，並形容光是聆聽案情就讓人感到精神打擊。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、英國天空新聞（Sky News）報導，在澳洲北領地警方及聯邦警方聯合展開調查後，2022年4月拘捕布里頓，如今他承認全數控罪。

據報導，布里頓本是英國人，之後更取得動物學博士學位，約在20年前他移居澳洲，專心研究鱷魚，也因此成為鱷魚專家。後來布里頓還與BBC、國家地理頻道等媒體合作，成為專屬的動物顧問，也因此讓布里頓成為家喻戶曉的鱷魚暨動物專家。

報導指出，布里頓涉嫌在2020年11月17日至2022年4月22日間，購買或收養42隻狗，警方調查發現，布里頓會上傳這些狗狗的可愛生活照，顯示自己愛狗愛動物的形象，但實際上，最後39隻狗都慘遭布里頓毒手虐死。

布里頓並會錄下自己的犯案片段，然後以匿名的方式，透過Telegram等社群媒體上傳，並和同類變態者「交流」。據悉布里頓不僅分享性虐狗狗的影片，還上傳殺害狗狗、處理屍體等影片。警方也在他的電腦內搜出15個有關虐待兒童資訊的檔案。

他被指會利用網站尋找新的狗隻，並與一些因不同理由而要放棄飼養動物的主人友好，繼而飼養他們的狗隻，一些主人之後會再聯絡布里頓，查問狗狗的近況，布里頓便會傳送在虐待狗隻前拍下的照片給他們。

檢方指，布里頓擁有一個裝有拍攝設備的貨櫃，在這裡「折磨、性虐待和殺死狗隻」，他還會用化名在網上論壇分享自己虐待狗隻的影像。

最終有人把其中一段影片傳送到澳洲北領地的動物福利部門，再轉交警方，警察調查後拘捕布里頓。

由於案情恐怖，法官在審訊期間甚至提醒部分人離開，他擔憂單是聆聽案情也足以令人受到精神打擊（nervous shock）。

英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）涉嫌姦殺39隻無辜狗隻，圖為他...
英國知名鱷魚專家布里頓（Adam Britton）涉嫌姦殺39隻無辜狗隻，圖為他飼養的狗隻Bolt。（取材自Instagram）

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