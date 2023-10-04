韓花美男和尚成佛教界網紅 帶動佛寺觀光

凡淨和尚擁有高顏值。（取材自Instagram）

過去緬甸 男模Paing Takhon曾參與反叛政變示威活動，當時他發願剃髮修行10天，照片曝光獲得「地表最帥和尚」稱號。近來南韓 也出現一位因高顏值的和尚，他的Instagram創立一年就吸引近3萬粉絲追蹤，超高人氣也帶動當地佛寺觀光 產業發展，成為南韓佛教界網紅。

綜合媒體報導，南韓華嚴寺有一位僧侶名為「凡淨和尚」（音譯），法號「花僧」，出身於1993年。凡淨和尚在10歲就遵照父親意願出家，隨後便長年住在寺廟中。凡淨和尚並非出生於佛教家庭，因此「出家」對於他來說是一個非常陌生的選擇。

而他之所以會選擇出家，是因為其爸媽鼓勵他這麼做，雖然他當時無法理解其中的用意，不過，在他長期與無血緣關係的僧侶朝夕相處下，他也漸漸了解出家這回事，並一路待在寺廟中過生活。對此，他也很感謝那些照顧他的和尚，讓他懂得什麼是愛，而這也讓他想付出同樣的愛給其他人。

2020年因為新冠疫情爆發，考量到許多人無法到寺廟參加佛教儀式，於是決定開設Instagram帳號來與信徒們互動，而他的粉絲大多數為20到30歲的年輕族群。

凡淨和尚過去曾透露自己法號「花僧」的背後含意，他直言修行者應當像一朵花，散發出最深沉的香氣，因此他立志成為一朵花，「要做一位處事如花，見著歡喜，身常香潔，歡喜真理的出家人」，也期望藉由社交平台改變俗世對佛教的觀念。