波蘭教堂發現最古老時空膠囊 距今300年 曾被子彈射穿

波蘭一家博物館聲稱在當地教堂尖頂，發現全世界最古老的時光膠囊。（取材自臉書）

波蘭一家博物館 聲稱於教堂尖頂發現全球最古老時空膠囊，裡面有近300年前的硬幣、拉丁文件和一顆變形的鉛子彈。

每日郵報報導，這個盒子可以追溯至1726年，為在波蘭西部小鎮弗斯霍瓦（Wschowa）聖斯坦尼斯勞斯教堂（Church of St. Stanislaus）進行翻修工程時所發現。

弗斯霍瓦是波蘭西部盧布斯卡省（Województwo lubuskie）的一個小鎮，擁有許多重要的歷史古蹟。目前這個新發現的時空膠囊年代尚未確認，若確實是來自1726年，將比2014年在美國麻州波士頓 「麻薩諸塞州議會大廈」地底發現、歷史長達220年的時光膠囊還古老。

波蘭教堂驚見全球最古老時空膠囊。（取材自Marcin Pechacz Wschowa Muzeum）

該鎮博物館在社群媒體上表示，「在斯霍瓦發現了世界最古老的時空膠囊」。並指這個膠囊是一個銅製的盒子，盒蓋上印有代表年分的1726四個數字，裡面的東西包括來自1726年、1786年、1884年和1914年的四個包裹。

時光膠囊內容物包含一些古老硬幣。（取材自臉書）

博物館表示，鎖的上方和底部刻有1884年第二次開啟盒子的年分數字，底部被在內盒內發現的小口徑鉛彈擊穿。此外，其中兩包包裹內有用報紙包裹的硬幣。

據報導，專家發現其中一張用拉丁文寫的羊皮紙，翻譯後記載該鎮曾經歷一場毀滅性的大火，這場大火不但吞噬了整個城鎮，並將教堂化為灰燼。他們還發現了一顆射入盒子的鉛彈，還有一些損壞的文件。

現今已知最古老的時空膠囊來自1795年，藏在美國波士頓的麻薩諸塞州議會大廈的花崗岩地基，2014年被挖出，內容物包括1652至1855年發行的銅板、報紙等文物，歷史學者相信這個膠囊最初是由革命戰爭領袖山繆‧亞當斯 （Samuel Adams）等人放置在基石上。