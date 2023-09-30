明年遊威尼斯 不住宿將多付5歐元

義大利威尼斯計畫明年起對威尼斯「一日遊」的旅客收取5歐元的入場管理費。（美聯社）

義大利 威尼斯是熱門觀光 景點，每年都有數以萬計遊客湧入一睹水都風采，當地市議會為控制旅客數量，計畫明年起對威尼斯「一日遊」的旅客收取5歐元（約5.4美元）的入場管理費，藉以控制人潮。

收費制度將於明年上路，先試辦30天，重點則落在春季假日和夏季周末旅遊人潮的高峰期，對象則是所有14歲以上遊客。

威尼斯政府在一份聲明中表示，威尼斯當地居民、通勤者、學生、14歲以下兒童，以及來威尼斯觀光且會住宿超過一晚的旅客，將可以免繳費用，5歐元入場管理費的目的是為了在某些旅遊高峰期限制人流。

專管旅遊的威尼斯議員文杜里尼（Simone Venturini）表示，收費制目的是「在威尼斯居住、學習或工作的人，和在遊覽這座城市的人之間，找到新的平衡」，並表示收費不是為了牟利，稱這筆費用只夠用來支付管理這項計畫的成本。

收費計畫實施的具體日期及方針，將在市議會下周開會做出最後批准後商定。威尼斯市長布魯格納（Luigi Brugnaro）表示，「在某些時期限制遊客人流是必要的，但這並不代表要關閉城市，威尼斯永遠向任何人開放。」