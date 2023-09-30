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誰敢用？日本現「紙箱哺乳室」上空不能鎖 挨批太隨便

聯合新聞網／綜合報導
日本近來採用以紙箱設計的哺乳室，遭民眾批評太隨便。（視頻截圖）
日本近來採用以紙箱設計的哺乳室，遭民眾批評太隨便。（視頻截圖）

現代社會為了提供更友善的空間，許多公共場合都會設置哺乳室，方便在有替孩童哺乳需求時，能有個隱私的空間進行。不過近來在日本，卻出現了一間用「紙箱」材質製成的哺乳室，引發了許多民眾的質疑，認為這麼做並不尊重女性。

根據日本媒體「BSS山陰放送」報導，位於松江市休息站「秋鹿なぎさ公園」裡頭所設置的哺乳室，不僅外觀是用紙箱製成，而且開口只用布幕遮擋，當然也沒辦法上鎖。空間裡也沒天花板，有被從上方偷窺的可能，整體設計簡陋無比。

報導指出，今年日本國土交通省，訂立了全國休息站必須在後年之前，達到50％以上擁有哺乳室友善空間的目標。為了配合政策，日本道路建設業協會今年針對50處各地的休息站，捐贈了像這樣的紙箱哺乳室，第一間就設在九州的大分縣休息站。

然而這種簡陋的紙箱空間遭致許多民眾的批評，「這種哺乳室也太恐怖，為什麼要弄成這樣」、「一點都沒考量到女性的隱私和恐懼感」、「太隨便對待了」、「起碼也該上個鎖，加個天花板」、「我妻子才不會在這裡哺乳，寧願去大型商場等地方」。

引起話題的松江市也坦承，在收到實物之前，他們沒有事先做過確認。市長則指出，他聽說之所以沒有天花板，是因為這樣的設計比較牢固，且用意本來是放在如辦公室等不會被上方窺探的空間。未來會盡量想合適的辦法，來善加活用這種哺乳室。

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