錫克教領袖之死 掀加拿大、印度外交風暴

今年6月，身為加拿大公民的錫克教領袖尼賈爾（上圖中間藍帽者）遇害，民眾前往加拿大的印度總領事館外抗議。（美聯社）

加拿大 總理杜魯多 (Justin Trudeau)近日指出握有「可靠指控」，顯示印度 政府涉及一名加拿大錫克教領袖尼賈爾(Hardeep Singh Nijjar)之死，強調任何外國政府在加拿大領土上謀殺公民之舉，皆是侵犯主權的行為。印度回應此番指控「荒謬且居心叵測」，兩國情勢也隨即升級，不僅相互驅逐外交官，印度停發加拿大公民簽證，加拿大也以安全受威脅為由，減少駐印外交官人數，加印雙邊關係處於高度緊張中。

為何一名在加拿大的錫克教領袖之死，能引發兩國的外交風波，甚至連美國也因此陷入尷尬處境？

被指恐怖分子 早被印度通緝

今年6月18日晚上8時30分，45歲的尼賈爾在加拿大卑詩省一座寺廟的停車場上被發現陳屍於車中、身上有明顯槍傷。

尼賈爾在1997年抵達加拿大，生前主張錫克教徒應該在印度北部旁遮普省(Punjab)獨立建立哈利斯坦國(Khalistan)，印度將此番主張視為分離主義運動，因此早已宣布要通緝尼賈爾，指控尼賈爾是一名恐怖分子。

經過三個月的調查之後，儘管仍未提出實際證據，杜魯多在9月18日公開指出握有可靠指控，顯示印度涉及這一起槍殺案。杜魯多也說，相關指控並非要挑釁印度，而是要把所理解的事實攤開，希望印度可以合作。

加拿大總理杜魯多9月18日在國會指出，他的政府正「積極搜尋」印度與加拿大公民尼賈爾遇害之間存在關聯的證據。（美聯社）

此番主張能回溯到1947年印度獨立建國之時，當時錫克教徒便希望可以爭取在旁遮普省建國。在印度，錫克教徒屬於少數族群，僅占印度人口的2%(約2300萬)，而之中，又有60%的大部分錫克教徒都定居在印度北部旁遮普省。

在逐步讓英屬印度獨立之時，英國當時採取了以宗教為主的畫分方式，將英屬印度分割成以穆斯林為主的巴基斯坦，以及以印度教和錫克教為主的印度，結果被夾在新巴基斯坦和新印度之間的旁遮普省，被迫一分為二——以穆斯林為主的西旁遮普省歸巴基斯坦，以錫克教為主的東旁遮普省歸印度——從此演變成衝突、暴力頻頻發生的區域。

當時，在印度旁遮普省占多數的錫克教徒希望可以在此建立哈利斯坦國，爭取更多政治和文化自主權，建國主張因此愈發強烈。衝突高峰發生在1980年代，當時部分錫克教徒分離主義者犯下屠殺印度教徒和平民的暴行，印度軍隊亦鎮壓傷害數萬名錫克徒。

分離主義運動 仍獲海外支持

而來到1984年，印度時任總理英迪拉．甘地(Indira Gandhi)下令軍隊攻擊錫克教徒的宗教聖地，且殺害主張獨立的著名錫克教領袖，引發印度教徒和錫克教徒相互攻擊，英迪拉．甘地更因此遭其錫克教徒保鏢暗殺。

雖然哈利斯坦運動已在印度被取締、且被視為威脅印度國家安全，但這一番主張和運動依然得到部分海外錫克教徒的支持，尤其是在加拿大、英國和澳洲，正如身在加拿大的尼賈爾便是堅定支持者。

加拿大如今約有77萬名錫克教徒，當地錫克教社群在尼賈爾死後，聚集在寺廟高呼「哈利斯坦萬歲」，其他海外錫克教社群也舉行聲援活動。一名加拿大錫克教社群的代表便告訴「華爾街日報」，杜魯多針對印度的指控或許證實了當地社群長期以來的懷疑，即：印度政府針對加拿大錫克教社群。

事實上，尼賈爾生前就曾表達自己生命受到威脅，且同時與加拿大間諜機構和加拿大世界錫克教組織(World Sikh Organization of Canada)分享相關情報，不過悲劇仍發生。

印指反印分子 在加拿大滋生

對此，身為錫克教徒，也是加拿大新民主黨領袖的駔勉誠(Jagmeet Singh)指出這一起槍殺案在錫克教社群引發恐懼、讓他們紛紛打消回印度的念頭。駔勉誠也說道，加拿大一直被視為是安全的燈塔，但「如今許多加拿大人的安全和保障，可能已被動搖。」

此外，不僅是尼賈爾，在英國和巴基斯坦近來也發生錫克教領袖遭殺害的例子，讓海外錫克教社群懷疑這是否為印度所為。

對印度而言，錫克教社群主張的哈利斯坦運動是分離主義行為、不能被接受，且印度也不斷指控加拿大長期以來並無採取足夠行動來對付其境內的「反印度分子」、讓分離主義在加拿大滋生。印度評論人士以及媒體口徑一致對外，為新德里添加了堅持立場的信心，若加拿大不停止包容「反印度分子」，兩國關係恐難和緩。

然而，對加拿大而言，若證實印度涉及尼賈爾的槍殺案，那等於是「公然侮辱加拿大的主權，讓外國政府處決加拿大公民。」

美欲拉攏印度抗中 立場兩難

長年以來，「哈利斯坦運動」一直是讓雙方關係緊張的關鍵之一。兩國的交鋒發生在今年9月於印度舉行的G20峰會上，莫迪與杜魯多並未舉行雙邊會議。根據莫迪辦公室的說法，兩人在峰會場邊討論了哈利斯坦運動，莫迪為此向杜魯多表達深切擔憂加拿大境內持續出現反印度分子，杜魯多則回應加拿大會持續捍衛言論自由、良心自由(freedom of conscience)以及和平抗議。

因此，也在加拿大指控印度之後，兩國關係隨即降溫。面對兩國升級的局勢，美國也陷入尷尬處境。

美國總統拜登近年來試圖拉攏印度，作為抗衡俄羅斯和中國的力量，例如拜登在6月邀請莫迪到白宮舉行國宴款待，兩名領導人也在閉門會議之後聲稱是對方是親密盟友。