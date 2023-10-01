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英研究：3因素夾擊 2.5億年後人類滅絕 爬蟲類主宰地球

綜合報導
石化燃料。（取材自Pixabay）
石化燃料。（取材自Pixabay）

紐約時報報導，2.5億年前，爬蟲類進化為哺乳類；同樣2.5億年後，在太陽更熾熱、陸地大變形、二氧化碳不斷增加，這三大因素夾擊下，哺乳類，包括人類，恐怕無以為繼。

英國布瑞斯妥大學(University of Bristol)古氣候學家范斯沃師(Alexander Farnsworth)領導的研究團隊，根據各項研究數據電腦模擬久遠以後的地球情況，25日在「自然地質科學」期刊發表如上推測。

天文學界曾推測，76億年後，太陽會「擴大」到足以吞沒地球的地步，但地球上的生靈等不了那麼久，早就被過熱的大氣層「悶死」了──海洋與陸地的水分蒸發，水蒸氣可能變成強烈的溫室氣體，把更多熱氣「圈」在地球上空。大概再過20億年，海水就會熱到沸騰。

范斯沃師根據地球各大陸的成住壞空史，估算3.3億年到1.7億年前形成的泛古大陸(Pangea)，2.5億年後會形成新的「超」大陸。新的超大陸可稱為「終極大陸。」他探究地球生靈將如何適應新的超級大陸，發現氣候的變化更嚇人。

根據太陽每1.1億年會多釋出1%能量的歷史規律推算，「終極大陸」形成時，地球的溫度會比現在高得多。六大洲逐漸擠成一塊「超大陸」時，內陸的氣溫將急速升高。

終極大陸本身也會影響氣候，因為「內陸」面積龐大，目前雨水、二氧化碳與礦物質的互動模式，也就是山岳丘陵坡地上的礦物質被河流沖入海洋，沉落海底的「大自然輸送帶」作用，將變得非常遲緩。

研究團隊說，古老大陸形成時，陸地滿是火山，不斷噴出二氧化碳，導致大氣層溫度飆升。再加上人類燃燒石化燃料，每年燒出400多億噸二氧化碳，如果這「非自然」二氧化碳數量繼續下去的話，生物學家認為地球上將滅絕的物種會愈來愈多，而其中的人類，因為承受不了高熱與濕度，最後也將成為「滅絕物種」之 一。屆時，主宰地球的可能又是爬蟲類。

紐約時報

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