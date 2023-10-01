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181公分僅108磅 法模揭伸展台辛酸 覺醒不走秀了

綜合報導
身高181公分、體重一度只有49公斤的法國女模茉德．勒佛（Maud Le Fort）。（取材自Instagram）
身高181公分、體重一度只有49公斤的法國女模茉德．勒佛（Maud Le Fort）。（取材自Instagram）

巴黎時裝周登場，不過身高181公分、體重一度只有49公斤（約108磅）的法國女模茉德．勒佛（Maud Le Fort）不會出現在伸展台上，因為她選擇了健康，而不是伸展台上的事業。

中央社引述法新社報導，勒佛在18歲那年來到花都巴黎追求模特兒職涯，卻立刻被貼上「商業模特兒」標籤，也就是不夠纖瘦，無法走高級時尚大秀。

她表示：「當時我的腰寬36.6公分，胸圍85C，所以有『曲線』。」「在巴黎，我被告知只能展示內衣和一些可說是非常商業的東西，沒什麼時尚可言。」

勒佛拒絕放棄她的夢想，努力減重，不過並非透過任何運動，因為肌肉和脂肪在伸展台上同樣不受歡迎。她說：「我幾乎每天都要量體重。我減輕愈多，就得到愈多祝賀。」

儘管她身高181公分，勒佛仍讓自己減到只剩49公斤，也成功替亞曼尼（Armani）、Balmain、Jean Paul Gaultier和山本耀司走秀。

後來，她意識到這實在是太瘋狂了。勒佛說：「有一天，我說，『停止這一切吧。我要吃東西，我要運動』。」

如今30多歲的她參加戲劇課程並接受治療，一方面增加自信心，一方面要甩掉糾纏多年的憂鬱症和飲食失調問題。

她說：「我還是沒有完全接受我身體原本的樣子，我與食物的關係也不完全健康。」

這些日子來，她主要參與壓力比較沒那麼大的平面攝影工作。但看見自己的照片被「修很大」，也讓她感到苦惱，勒佛說，這為年輕女孩製造了不切實際的期望。她說：「這令人震驚，而且很悲哀。」

有些人有幸能讓自己逃離這種折磨，許多人就沒那麼幸運。

巴西女模塔蒂亞娜（Tatiana）在一間經紀公司待了5年後，因為壓力和荷爾蒙治療讓體重多了幾公斤，慘遭經紀公司炒魷魚。然而，時尚是她從青春期以來唯一熟悉的職業。她告訴法新社：「我無預警被開除，失去時尚舞台令我非常痛苦。」

時尚 肌肉 減重

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