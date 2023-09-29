以色列退役戰車失竊 民眾當「免費」廢品帶走

以色列軍方一輛退役多年的梅卡瓦2型戰車日前遭人從軍事訓練區偷走，然後丟到了一個垃圾場裡面。被逮的主嫌則宣稱，他以為這輛戰車是可以免費帶走的廢品。（美聯社 / Israeli Police）

美聯社與以色列 時報報導，以色列有關單位正在試圖釐清，一輛沒有配備武器的重型裝甲戰車是怎麼遭人從軍事訓練區偷走，然後丟到了一個垃圾場裡面。被逮的主嫌則在出庭時宣稱，他以為這輛戰車是可以免費帶走的廢品。

根據以色列軍方說法，這輛梅卡瓦2型（Merkava 2）戰車從以國北部沿海城市海法（Haifa）附近一處軍事射擊區消失。報導稱，這處訓練區使用時不對外開放，但除此之外可讓民眾入內健行。

警方表示，有人發現這輛65噸重戰車棄置在軍事基地附近的廢料場。根據現場影像，軍綠色的梅卡瓦2型戰車旁邊是生鏽的金屬碎片與其他工業廢棄物。以色列國防軍與國防部 據報指出，該輛戰車多年前就已經退役，並且拆除了所有系統，最近用作射擊區內「士兵演習的固定載具」。

根據報導，警方已逮捕了4名跟這樁戰車竊盜事件有關的嫌犯，涉嫌策畫此事的43歲男子拉維夫（Ben Zion Raviv）出庭時證稱，他是在參加一次戶外聚會時注意到這輛戰車，認為可以當作廢品免費帶走。

拉維夫向法官陳述時，將該輛戰車稱作「一堆金屬」。他說，「當我在現場看到金屬時，就訂了一台起重機」，又指這輛梅卡瓦2型戰車全都生鏽了，戰車鏈被壓碎，「就像翻過來一樣，我不會把這東西稱作戰車，我不認為我做了任何違法的事情」。

法官表示，這輛載具怎麼會駐紮在向民眾開放的區域「讓人不解」，也希望此事將於進行中的調查得到釐清。