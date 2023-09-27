世界最大的花 「大王花」瀕危

大王花。(取材自Ｘ平台)

一項新研究警告，著名的大王花(Rafflesia，大花草屬)長久以來以它巨大的紅色斑點花瓣激發人們的想像力，但如今大多數的大王花品種都面臨滅絕危險。

央廣引述法新社報導，大王花實際上是一種寄生生物，生活在東南亞 部分地區的熱帶藤蔓上，會長出世界上最大的花朵之一。

大王花是個謎，而且花朵的出現無可預測，植物學家要在自然環境以外的地方繁殖，成功的案例有限。

根據國際自然保育聯盟指出，大王花的一個品種目前被歸類為「極危」物種。

一個國際植物學家團體檢視了42種已知的大王花品種和它們的生長地，主要是汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國 。但由於森林棲息地的快速消失、以及保育戰略和保護計畫不足，這種植物的風險要遠高於先前所知。

研究人員評估，60％的大王花品種面臨嚴重的滅絕風險，有部分品種甚至在被自然科學認知之前，就面臨了滅絕的風險，呼籲對這種不尋常的植物進行更多研究。

牛津大學植物園 副主任索羅古德(Chris Thorogood)表示，迫切需要採取一項聯合的、跨區域的方法，來拯救一些世界上最出色的花卉，它們其中大多數如今正處於消失的邊緣。

研究指出，這種植物的生長區域據信相當有限，因此特別容易受到棲息地破壞的影響。(綜合報導)