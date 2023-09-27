我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

世界最大的花 「大王花」瀕危

綜合報導
大王花。(取材自Ｘ平台)
大王花。(取材自Ｘ平台)

一項新研究警告，著名的大王花(Rafflesia，大花草屬)長久以來以它巨大的紅色斑點花瓣激發人們的想像力，但如今大多數的大王花品種都面臨滅絕危險。

央廣引述法新社報導，大王花實際上是一種寄生生物，生活在東南亞部分地區的熱帶藤蔓上，會長出世界上最大的花朵之一。

大王花是個謎，而且花朵的出現無可預測，植物學家要在自然環境以外的地方繁殖，成功的案例有限。

根據國際自然保育聯盟指出，大王花的一個品種目前被歸類為「極危」物種。

一個國際植物學家團體檢視了42種已知的大王花品種和它們的生長地，主要是汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和泰國。但由於森林棲息地的快速消失、以及保育戰略和保護計畫不足，這種植物的風險要遠高於先前所知。

研究人員評估，60％的大王花品種面臨嚴重的滅絕風險，有部分品種甚至在被自然科學認知之前，就面臨了滅絕的風險，呼籲對這種不尋常的植物進行更多研究。

牛津大學植物園副主任索羅古德(Chris Thorogood)表示，迫切需要採取一項聯合的、跨區域的方法，來拯救一些世界上最出色的花卉，它們其中大多數如今正處於消失的邊緣。

研究指出，這種植物的生長區域據信相當有限，因此特別容易受到棲息地破壞的影響。(綜合報導)

東南亞 植物園 泰國

上一則

熱浪襲南美 多國氣溫破104℉ 未來恐進一步升高

下一則

一切為了巴黎奧運？法國積極將無家者送往他處安置

延伸閱讀

新加坡出生大貓熊叻叻滿2歲 年底返回中國

新加坡出生大貓熊叻叻滿2歲 年底返回中國
島嶼森林之歌（六）

島嶼森林之歌（六）
推動台灣瀕危「熊鷹」保育 學者傳授仿真羽毛新工藝

推動台灣瀕危「熊鷹」保育 學者傳授仿真羽毛新工藝
「天使的眼淚」重現 接連2颱風灌滿台灣嘉明湖

「天使的眼淚」重現 接連2颱風灌滿台灣嘉明湖

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
北京間諜與干預活動近日成英國熱門話題。圖為北京的英國大使館。(美聯社)

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

2023-09-19 09:52
蘋果iPhone 15系列新機22日起在全球多國首波開賣，阿拉伯聯合大公國杜拜購物中心在iPhone 15系列新機開賣首日就發生推擠鬥毆事件。(截取自X)

搶購iPhone 15爆混戰 杜拜果粉大規模推擠鬥毆

2023-09-23 09:16
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上周訪華。（Getty Images）

委內瑞拉總統訪華 喊話記者：講中文吧 沒有英文翻譯

2023-09-22 14:08

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家