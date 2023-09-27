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先念祈禱詞再吃豬皮 印尼網紅「煽動仇恨」判囚2年

綜合報導
印尼網紅麗娜自稱是穆斯林，卻違反戒律公開吃豬皮影片，遭法院判刑，圖為她品嘗豬皮，露出嫌惡的表情。(取材自TikTok)
印尼網紅麗娜自稱是穆斯林，卻違反戒律公開吃豬皮影片，遭法院判刑，圖為她品嘗豬皮，露出嫌惡的表情。(取材自TikTok)

印尼女網紅麗娜（Lina Mukherjee）上傳一段TikTok影片，先拍自己念一段伊斯蘭祈禱詞，接著再吃豬皮，這段影片在以穆斯林為主的印尼遭到高分貝譴責，並被法院以「煽動仇恨」罪名重判2年有期徒刑，另加2.5億印尼盾(約16萬美元)罰金。

中央社引述法新社報導，33歲的麗娜在TikTok兩個帳號都有超過100萬粉絲追隨，經常上傳享用美食的影片，她自稱是穆斯林，卻違反戒律在TikTok影片中公然吃豬皮。

一名民眾今年3月檢舉麗娜拍下這段影片，她在影片中朗誦了一段穆斯林祈禱詞，經翻譯意思是「以真主之名」，之後大口咬下酥脆的豬皮，這段影片的觀看人次累積達逾1100萬次。

麗娜自稱是穆斯林，她的行為遭到保守派團體譴責，包括印尼最高的穆斯林神職人員機構「印尼伊斯蘭學者理事會」，該理事會裁定這段影片褻瀆宗教。麗娜也遭罰2.5億印尼盾，如果沒有支付罰鍰，刑期將延長3個月。

印尼的主要宗教是伊斯蘭教，而伊斯蘭教禁止食用豬肉。印尼對褻瀆宗教嚴格管控，人權團體指稱，法令有時過於嚴苛，常被誤用於打壓宗教少數族裔。

去年6月，雅加達就有一家連鎖餐酒館推出促銷活動，名叫「穆罕默德」的顧客可以免費享用一杯酒，也遭當局指控觸犯「褻瀆宗教罪」，有6人遭逮捕查辦。

印尼 TikTok

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