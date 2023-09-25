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丹麥藝術家收7.6萬 只交2張白紙 被判還7萬

編譯徐榆涵
丹麥藝術家哈寧接受一間博物館委託，以7.6萬美元薪酬，重製兩幅早期作品，結果竟交出兩張白紙。（路透）
丹麥藝術家哈寧接受一間博物館委託，以7.6萬美元薪酬，重製兩幅早期作品，結果竟交出兩張白紙。（路透）

丹麥藝術家哈寧（Jens Haaning）接受一間博物館委託，以53萬2000丹麥克朗（約7.6萬美元）薪酬，重製兩幅早期作品，結果竟交出兩張白紙，哥本哈根法院裁定，他必須向館方償還資金。

衛報報導，「概念派」藝術家哈寧聚焦權力和不平等，2007年時以丹麥克朗鈔票為主體，製作出的《平均丹麥年收入》（Average Danish Annual Income）；2011年時在畫布上貼滿歐元鈔票，名為《奧地利收入》的畫作，成功打響名號。

哈寧2021年受丹麥北部奧爾堡現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art）委託，希望重現這兩幅作品，作為博物館的重要典藏之一。

奧爾堡現代藝術博物館甚至端出53萬2000元丹麥克朗（約7.6萬美元），作為重現創作的經費，其中也包含支付創作者4萬丹麥克朗（約5700美元）的費用。未料當博物館收到畫作，拆封後卻只看到兩張空白畫布，標題為《拿錢就跑》（Take the Money and Run），讓館方相當傻眼。

儘管館方照樣展出這兩幅作品，但仍要求哈寧還錢，被拒絕後才採取法律行動。哈寧曾在受訪時解釋，「這個作品就是我拿了他們錢。這不是盜竊，這是違約，而違約也是作品的一部分。我鼓勵其他工作條件和我一樣悲慘的人也這麼做」。

經歷兩年多官司纏訟，哈寧被法院要求歸還49萬2549丹麥克朗（約7萬美元），這是扣除藝術家必要開支後的費用。

他受訪時表明不打算上訴，但稱多虧此事宣傳，博物館賺到的錢，比當初的投資還多。

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