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日知名餐廳端「漂白水」給顧客喝 催吐被服務生冷回：造成困擾

編譯周辰陽／綜合報導
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。(ingimage)
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。(ingimage)

位於日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客，隨後遭到衛生機關處分暫停營業數日，但有周刊披露事件經過，指被害人抱怨喉嚨痛與試圖嘔吐時，服務生竟然稱「在這裡吐會造成困擾，請去洗手間」。

Smart FLASH報導，「天一」創業於1930年，除了武者小路實篤等白樺派作家用作沙龍外，也受到日本國內外文化名人與政商界重量級人士喜好，目前在全日本營運29間門市，還是一間午餐套餐要價超過1萬日圓的高級餐廳。

根據東京都中央區保健所說法，這起食物中毒事件發生在8月31日下午6時左右。一位經營顧問偕同妻子到「銀座天一」準備用餐，兩人就座之後，他的妻子因為覺得口渴而先要了不冰的白開水，但店員卻始終沒有將水送上來。

等到夫婦倆點餐之後，妻子再次向正要帶著飲料單回廚房的中年女店員表達「請先上水」。該名女店員隨後端來了一杯水和兩杯烏龍茶，妻子就把那杯水一口氣喝了下去，但正是這杯水含有漂白劑，店家的後續應對則讓這對夫婦勃然大怒。

這位經營顧問表示，妻子喝了水之後，立刻聞到怪味，先後向櫃台後面的男店長與當初端水的女店員表達有問題，但都沒有得到任何反應。

妻子再次聞著杯子裡面的水，發現了一股明顯的刺激性臭味，但女店員接著一言不發地拿走杯子與走回廚房。此時，妻子開始覺得喉嚨痛，也因為擔心杯子一旦被帶走，店家就可以把整起事件塘塞過去，於是就跟了過去，一見到女店員打算把水倒掉，就把杯子搶了回來。

在妻子的催促下，這位經營顧問也嗅了嗅杯子，聞到一股類似鹽酸的強烈味道。因為店家無動於衷，妻子用手機打了緊急專線電話報警，但喉痛變得太過嚴重，就把手機交給丈夫，把手指放進嘴裡試圖嘔吐。

根據經營顧問的說法，另一位女店員此時走過來說，「在這裡吐會造成困擾，所以請去洗手間」，男店長則是一臉惱怒地看著。直到女子喉痛加劇，並且痛苦不堪地趴到桌上，店家這才意識到發生什麼事，將桌上保溫壺的水倒進玻璃杯中端來，開始催促她漱口。

然而，經營顧問立刻察覺事情不對，因為妻子喝的水並不是來自桌上保溫壺，接著憤而走進廚房，在洗碗槽旁邊發現一個不銹鋼水瓶，一打開蓋子就聞到了強烈的刺鼻味。他詢問追過來的女店員，對方才承認用這個不銹鋼水瓶加水。

據報導，「銀座天一」會把天婦羅蘸汁倒進不銹鋼水瓶，並在清洗時倒入用水稀釋過的業務用漂白劑進行漂白。女店員誤把隨便放著的漂白中不銹鋼水瓶當成裝了飲用水的保溫瓶，才會將含有漂白劑的水倒入玻璃杯端給客人。但經營顧問事後表示，兩者的外型與尺寸根本就不同，因此他認為店員不可能誤認。

據報導，築地警署的員警先抵達，「銀座天一」店方聯繫的救護車則在事發後近一個鐘頭抵達，將女子送到東京醫科齒科大學醫院，急診科醫師診斷是誤飲漂白劑含有的次氯酸鈉導致急性中毒，有引發腐蝕性食道炎和食道穿孔的危險，除了強化治療，還要住院觀察3至5天。

儘管發生了如此嚴重的過失，「銀座天一」第二天仍繼續營業，過了三天才通報東京都中央區保健所，夫婦倆覺得無法忍受，決定向築地警察署提出業務上加重過失傷害等罪名的受害說明。

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