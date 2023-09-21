美國惡霸犬咬死人 英擬禁養 犬協：主人才是問題

英國近來發生數起美國惡霸犬攻擊事件，英國首相蘇納克針對禁養該犬種制定相關計畫。（取材自維基百科）

英國近來發生數起美國惡霸犬攻擊事件，英國首相蘇納克宣布，美國惡霸犬（American XL bully dog）已成為「英國社會的威脅」，並表示已針對禁養該犬種制定相關計畫。

蘇納克表示，他已要求閣員召集警方與犬隻專家，依法定義美國惡霸犬的特徵。美聯社報導，英國與美國的育犬協會（Kennel Club）與都未將美國惡霸犬列為一種犬種。

蘇納克透過社群平台X發布影片聲明表示，按英國法律，美國惡霸犬不算是一種犬種，完成犬種定義後才能依「危險犬法案」（Dangerous Dogs Act ）禁養該犬種，相關規範預計年底前制定完畢。

英國伯明罕一名11歲女童日前遭美國惡霸犬攻擊重傷，一名英國男子也在可能涉及美國惡霸犬的攻擊事件中喪命，連續事件引發社會擔憂，並施壓政府採取行動。蘇納克說，美國惡霸犬已成為英國社會的威脅，對孩童的威脅尤甚。

目前，英國禁養4種犬種，包括比特鬥牛㹴、 日本 土佐犬、阿根廷杜告犬，以及巴西 菲勒獒犬。一些組織要求政府將美國惡霸犬納入禁養名單。美國惡霸犬是從美國比特鬥牛㹴（American pit bull terrier）培育而來，一些人士認為，美國惡霸犬在培育過程中被刻意留下危險特質。

英國育犬協會聲稱，沒有任何犬種是天生危險的。該組織表示，禁止豢養特定犬種並未解決攻擊事件中最重要的部分，即不負責任、將犬隻培養得具攻擊性的主人。

美國惡霸犬擁有肌肉 型身材，骨架也較比特犬更重，最初被運用在「誘牛」（bull baiting）等血腥運動場合。