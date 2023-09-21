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黛妃「害群之馬」毛衣 110萬美元拍出 比估價高出10倍

中央社
黛安娜王妃生前穿過的「害群之馬」毛衣14日拍賣，以110萬美元天價成交。（美聯社）
黛安娜王妃生前穿過的「害群之馬」毛衣14日拍賣，以110萬美元天價成交。（美聯社）

蘇富比拍賣行宣布，已故英國黛安娜王妃（Princess Diana）生前穿過具有代表性意義的「害群之馬」毛衣，在歷經激烈競標後，以110萬美元天價拍出。

中央社引述法新社報導，1981年6月，年僅19歲的黛安娜王妃還是位羞澀的準王室成員，她和當時的查理王子（Prince Charles）訂婚不久後，曾在一次馬球比賽中穿過這件紅底毛衣，上頭有著一排排的白色羊群以及一隻黑羊。

白羊群中的黑羊在英語中有「害群之馬」的意思，而這件圖案俏皮的毛衣從此成為黛安娜王妃穿過最具代表性的服裝之一。事後看來，這件毛衣似乎預言著她身為英國王室成員的坎坷旅程。

這件毛衣在網路上歷經一陣激烈競標，最終以110萬美元落槌，相關費用及佣金均包含在內，比蘇富比（Sotheby's）原先估價的5萬至8萬美元高出10倍以上。

由於競標激烈，蘇富比將拍賣時間延長了幾分鐘，在最後15分鐘內，這件毛衣的價格從19萬美元飆至110萬美元。

蘇富比說，這件毛衣刷新了黛安娜王妃服裝的拍賣新高價，遠高於今年1月以60萬4800美元拍出的公主風舞會禮服，也是在拍賣會場上賣出最有價值的毛衣。

這件毛衣是由當時還名不見經傳的設計師穆爾（Sally Muir）、歐斯本（Joanna Osborne）以及他們的針織品牌Warm & Wonderful所設計，該公司隨後一炮而紅。

黛安娜王妃穿著毛衣被拍到數周後，由於這件毛衣的手腕部分有破損，黛安娜的私人秘書艾佛瑞特（Oliver Everett）設計師詢問能否修復，接著把毛衣寄回。數月後，黛安娜收到新毛衣，並於1983年再次被拍到穿著這件衣服。

歐斯本今年3月在自家閣樓的箱子裡找到了原本的那件毛衣。

已故英國黛安娜王妃生前穿過具有代表性意義的「害群之馬」毛衣，在蘇富比拍賣中以11...
已故英國黛安娜王妃生前穿過具有代表性意義的「害群之馬」毛衣，在蘇富比拍賣中以110萬美元拍出。（Getty Images）

黛安娜王妃 拍賣

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