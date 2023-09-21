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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

富爸爸花2萬 僅會電玩兒子在捷克職足上場10分鐘

編譯周辰陽
從來沒踢過球的波達伊斯基，因他的父親支付了2萬元，得以在職業足球賽上場。 （取材自X平台）
從來沒踢過球的波達伊斯基，因他的父親支付了2萬元，得以在職業足球賽上場。 （取材自X平台）

SPORTbible與太陽報報導，捷克足球丙級聯賽的拉貝河畔烏斯季足球會（FK Usti nad Labem）近日完成了今夏最奇怪的轉會交易，簽下了一名之前從來沒踢過球的22歲年輕人。之所以會簽約，是因他的父親據報支付了2萬歐元（約2.1萬美元），確保自己的兒子在隊上有一席之地。

這位「完全新手」叫波達伊斯基（Martin Podhajsky），實際上是法律系學生與拉貝河畔烏斯季足球會主席庫本（Pemysl Kuban）旗下「Viagem」房地產公司的員工，僅有的足球經驗限於「FIFA」系列電玩，卻跳過了職業足球員理應經歷的各個階段培訓，在捷克共和國足協註冊。

根據報導，庫本承認波達伊斯基從來沒踢過足球，「就我所知，只有FIFA（電玩）。然而，你不會每天都看到50萬捷克克朗（約2萬歐元）在地上滾動，要是有人給我這樣的錢，我會讓任何人入隊」。

根據庫本的說法，波達伊斯基自己說他想要踢球，然後他爸爸打了電話，「事情開始發生變化，我們現在正跟波達伊斯基調整合約，球迷會看到他已經在我們第一場主場比賽，目前只在替補席上」。

拉貝河畔烏斯季足球會對波達伊斯基的計畫是預計讓他接替隊長，以前鋒身分上場10分鐘，並在春季首度亮相之前跟球隊一起開始訓練，他父親付的錢將成為球隊的贊助金，球迷看起來也支持這個決定。iDNES.cz的民調顯示，63% 表示「沒有問題」，也認為這是「雙贏」。

（取材自 X / Footballogue）

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