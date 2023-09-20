儲酒槽爆裂220萬公升外洩 葡萄牙小鎮街道變紅酒河

葡萄牙小村莊聖洛倫索-杜拜魯因紅酒儲酒槽爆裂，大量紅酒外洩流過鎮上街道。（取材自X平台）

葡萄牙首都里斯本以北約 241公里的小鎮聖洛倫索-杜拜魯（São Lourenço do Bairro）日前因為釀酒廠的兩個儲酒槽突然爆裂，導致大量紅酒外洩與流過鎮上街道，形成罕見的紅酒洪流。

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NBC新聞與商業內幕報導，被紅酒淹過的聖洛倫索-杜拜魯居住著大約2000人。從民眾拍攝的影片可見，突發性紅酒洪流沿著狹窄的丘陵街道傾瀉而下，將整個路面都變成了紅色。

根據擁有儲酒槽的釀酒業者Destilaria Levira與葡國媒體的說法，流出的紅酒量估計約在60萬加侖（約220萬公升），足以裝滿近294萬隻酒瓶。沒有人員傷亡傳出，但紅酒可能灌入了一戶住宅的地下室。

儘管當地居民一度擔心附近河流會遭到汙染，消防隊仍成功擋住了外洩的紅酒，並疏導紅酒流入附近田野。

釀酒業者Destilaria Levira在聲明中說，兩個儲酒槽爆裂導致紅酒外洩，當局仍在調查事故起因，「我們對損壞、清理和維修相關費用承擔全部責任，工作人員將立刻動手，盡快解決這一情況」。