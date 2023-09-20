登山墜600公尺 紐西蘭男奇蹟生還 竟與季節有關

紐西蘭一名登山客日前在攀登海拔2518公尺的塔拉納基山時，意外從一處600公尺高的山坡上摔下，萬幸的是，他「奇蹟般生還」。（新華社）

紐西蘭一名登山客日前在攀登海拔2518公尺的塔拉納基山（Mount Taranaki）時，意外從一處600公尺高的山坡上摔下，萬幸的是，他「奇蹟般生還」，連趕來協助的警方也表示：「實在是太幸運了」。

BBC報導，近日一個登山團體中的一名成員，登山時不慎從塔拉納基山的一處山坡墜落。警方表示，登山隊的另一名成員隨即爬下山坡試圖找尋這名失足男子，碰巧的是，一名塔拉納基高山救援隊隊員當天也剛好在此登山，於是也加入協尋，最後成功找到該名失足男子。

這名登山客墜落的高度約為600公尺，相當於沙國麥加皇家 鐘樓酒店（Makkah Clock Royal Tower）的高度，是全世界最高的建築物之一，同時是高達309公尺的英國倫敦「碎片大廈」（The Shard）的兩倍之多。

紐西蘭警方事後表示，由於南半球的春天使 得冰軟化，導致他掉落的地方正好是雪堆中，因此得救，宛若「天然的緩穿」，這才讓這名男登山客在僅受輕傷的狀況下獲救，就連趕到現場的警方都驚呼該名登山客「實在太幸運」。

紐西蘭山脈安全委員會指出，塔拉納基山被譽為紐西蘭最致命的山脈之一。據報導，塔拉納基山2021年時也曾發生兩名登山客墜落在與本次事件相同的地點，最終卻身亡。

此外，塔拉納基山變化迅速的天氣、複雜崎嶇的地形，創造出非常獨特卻又危險的環境，任何錯誤判斷都可能導致災難性後果。