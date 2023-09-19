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天后泰勒絲太紅 報社開職缺「只要報導她」 年薪最高10萬

綜合報導
泰勒絲巡迴演唱會很受歡迎，在美國帶動的經濟效益驚人。（取材自Instagram）
泰勒絲巡迴演唱會很受歡迎，在美國帶動的經濟效益驚人。（取材自Instagram）

許多娛樂記者每天都沉浸在泰勒絲（Taylor Swift）現象，畢竟這位流行樂天后的一舉一動無不令廣大樂迷關注。美國大型報業集團現在甚至開出記者專缺，任務只有一個：報導泰勒絲。

中央社引述法新社報導，美國最大報紙發行商甘尼特報團（Gannett），旗下擁有包括「今日美國報」（USA Today）等200多家日報。它的人才招聘網站現在有了一個新的記者職缺，工作內容是替「田納西人報」（The Tennessean）和「今日美國報」專門報導泰勒絲。

這份求才啟事寫著：「理想人選需有幹勁、富創造力且精力充沛，能捕捉泰勒絲正進行的巡演和即將發行的專輯的吸睛之處，同時還要深度分析她的音樂和職業生涯。」

該啟事寫道：「我們正在尋找一位有思想卻不帶偏見的記者，能透過精心撰寫的內容迅速培養全國閱聽眾，迎合讀者需求。這位記者將記錄泰勒絲未來巡演的最重要時刻，為『田納西人報』和『今日美國報』及200多個地方媒體的讀者提供內部觀點。」

甘尼特報團擁有全國性報紙「今日美國報」以及許多地方報紙，過去幾年它在地方市場多次裁員。去年12月，它裁撤了新聞部門6%的員工。

現在，集團正尋找一位「經驗豐富」和「以影片為主」的記者，同時也是「充滿活力的寫作者、攝影師和社群媒體專家」來報導泰勒絲，而且只要報導她一人。

這份工作的薪資範圍很廣，福利也相當誘人，從時薪21.63元到50.87元都有可能，而且需要出國旅行。根據每周40小時工時計算，年薪最高可達10萬元。

泰勒絲近年來出了幾張新專輯，也重新錄製早期作品並獲得巨大成功。不過儘管如此，很少會有媒體專派記者報導某個特定人物，特別是此人並非國家元首或政府高階官員。

現年33歲的泰勒絲目前聲勢如日中天，演出內容橫跨多年歌唱生涯的Eras Tour巡迴演唱會，預計將創下第一個總收入達到10億元的巡演紀錄。泰勒絲在她的巡迴演唱會上一晚可以進帳逾1000萬元，隨時可能刷新巡迴演唱會的收入紀錄。

泰勒絲死忠粉絲對美國經濟帶來的挹注，泰勒絲迷為「時代巡迴演唱會」花在門票、飯店、機票和飲食的開銷每人為1500元。

美國天后泰勒絲。（Getty Images）
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