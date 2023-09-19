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太愚蠢… 想銷贓黃金 義大利賊問到便衣警被逮

綜合報導
一名32歲義大利竊賊在路上隨機問人「在哪裡可以找到黃金買家」，不料卻遇上便衣警察，最後因涉詐騙罪被捕。圖為 示意圖。（取材自Pixabay）
一名32歲義大利竊賊在路上隨機問人「在哪裡可以找到黃金買家」，不料卻遇上便衣警察，最後因涉詐騙罪被捕。圖為 示意圖。（取材自Pixabay）

義媒報導，一名32歲義大利男子在路上隨機問人「在哪裡可以找到黃金買家」，不料遇上便衣警察引發關注，並展開一系列調查。最後這名男子因涉詐騙罪被捕，被關進監獄進行預防性拘留。

中央社引述「今日羅馬」（Roma Today）報導，一名32歲男子隨機詢問路人「在哪裡可以找到黃金買家」，企圖脫手從米蘭一名老婦人處詐騙來的珠寶。但萬萬沒想到他問的人竟是一名便衣警察。

報導指出，這名竊賊並不知道自己問的人是誰，但此類詢問行為，隨即引發警察關注。最後引發一系列調查，導致他因涉嫌詐騙罪被捕。

報導說，這名男子來自拿坡里，便衣警察聽到他不合常理的詢問後，便假意說他願意陪他一起去，但便衣警察同時通知了他的同事，最後在羅馬的喬柏提大街（via Gioberti）攔住此名男子，並在他身上搜出珠寶，而且他無法解釋珠寶的來源和出處。

在獲得這些訊息後，米蘭檢察官找到了一位82歲的受害老婦人。據報導，這種作案手法是目前針對老年人的詐騙中最常見的一種，假冒自己是某位親戚的朋友現身受害者家中，並告知親人面臨迫在眉睫的法律問題，藉以詐騙老人財物。

報導指出，在這起米蘭詐騙案中，這名男子先與同夥電話聯繫了與丈夫在家的老婦人，介紹自己是她女兒的朋友，並告訴她女兒即將被捕，需要4000歐元(約4255美元)才能獲釋。

老婦人描述了這名男子特徵和被騙的珠寶，並觀看影片後，指認這名男子確實詐騙她的珠寶。司法當局也確立這宗詐騙案，隨即將這名男子關進監獄進行預防性拘留。

詐騙 監獄 義大利

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