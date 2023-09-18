當孩子們拿起槍… 烏童戰爭遊戲 投射俄烏殘酷世界

烏克蘭兒童常在街頭玩戰爭遊戲。（Getty Images）

「我想趕快長大，當一個真正的戰爭英雄...」烏克蘭 戰事不休，街頭玩鬧的孩子開始熱中於戰爭遊戲，更多也期許自己成為保家衛國的軍人。軍事衝突無疑令兒童生活在巨大壓力之中，而隆隆砲聲下的日子，如何改變了他們的童年生活？

10歲童拿玩具槍 表情卻嚴肅

隨著俄羅斯 入侵逾一年半，軍事衝突大幅度改變烏克蘭人的日常。聯合新聞網引述法新社報導，烏克蘭街頭現在可見到兒童熱中於「戰爭遊戲」。學齡前的孩子互相追打、壓制，「不准動！你已經是人質了！」；而10歲出頭的男孩們身著迷彩服、頭戴舊鋼盔，扛著玩具衝鋒槍蹲在自己挖出的戰壕中窺伺。看似可愛的場景，反映出戰爭如何滲透社會最幼小的成員。

穆德拉克（左）與玩伴持玩具槍奔跑。（Getty Images）

「我很喜歡玩打仗遊戲，我想趕快長大，當真正的戰爭英雄，」10歲的穆德拉克（Maksym Mudrak）拿著大賣場就能買到的藍橘色軟彈槍，表情卻無比嚴肅。

父遇襲身亡 視俄可恨的敵人

穆德拉克的父親（Oleksiy Mudrak）不是軍人，但他在基輔市內搬運物資時遇襲身亡，得年僅40歲。當時是2022年3月4日，距離戰爭開打還不到10天。穆德拉克的奶奶說，隨著時間過去，這孩子愈來愈沉浸在戰爭遊戲裡，更期待自己成為軍人。

「我把俄羅斯人當成最可恨的敵人，」穆德拉克說。

德拉克（右）與同伴在自己挖的「戰壕」裡模擬戰鬥。（Getty Images）

穆德拉克這樣的孩子並不在少數。住在基輔的牙醫雪夫申科（Lesya Shevchenko）表示，她的8歲女兒達娜（Dana）受轟炸影響改變很多，非常害怕巨大聲響。達娜以前遇到其他小朋友只問名字，現在則會先問「你是哪裡人？」若對方是俄羅斯人，達娜就會默默走開。雪夫申科說，儘管她教育達娜不需要討厭所有人，達娜仍表示「我覺得俄羅斯人都很邪惡。」

烏童已500死 9000人變孤兒

聯合國統計，烏克蘭戰事至今至少已有500名烏克蘭兒童身亡。烏克蘭社福單位則說，至少已有9000名兒童因為戰爭變成孤兒。根據聯合國教科文組織（UNICEF）估計，約150萬烏克蘭兒童恐要面對憂鬱、焦慮、創傷後壓力症候群（PTSD）和其他心理健康風險。

英國慈善組織「救助兒童會」（Save the Children）指出，戰爭下長大的孩子，可能面臨轟炸、學校或住家周遭變成廢墟、親友死去、挨餓、逃難等等，這些都會對人的心理狀況造成無法計量的長遠傷害。該組織長期援助災難地區的兒童，對衝突地帶如敘利亞、葉門、烏克蘭等地多有研究，這些地區一直都存在兒童普遍愛玩槍的現象。

即便沒有經歷生死交關的經驗，孩子依然面臨著隱藏風險。救助兒童會駐敘利亞的心理師 解釋，當兒童失去遊樂場、失去娛樂方式，連出門都不再安全，他們無處可以宣洩精力，可能就會漸漸變得具攻擊性。該組織心理師也在波蘭境內的烏克蘭難民營觀察到，那裡的青少年難民慢慢浮現攻擊傾向，為了不讓他們拿自己的親人或朋友出氣，心理師致力用遊戲化的方式引導孩子發洩滿腔怒火。

戰火中倖存 遊戲消化自身經驗

軍事化的兒童語言令人怵目驚心，但心理專業者未必會強烈反對這些遊戲。BBC報導點出，戰爭之下的心理師不僅要避免將自身創傷投射到個案身上，處理個案的方式也可能不同以往。例如心理師通常需要引導個案放下心防並面對情緒，然而，如果個案還要繼續生活在恐怖動盪的環境裡，要求他們放棄賴以維生的防衛心態是否真的合適？

烏克蘭心理學家哥茨堡（Kateryna Goltsberg）也隱晦指出，小孩玩的戰爭遊戲未必只有負面效果。她認為遊戲固然是現實的投射，但也是一種消化自身經驗的方式。哥茨堡說：「戰爭改變了我們，但我們知道世上也會有『創傷後成長』（post-traumatic growth，PTG），當一個人從創傷經驗中倖存，他會變得更堅強。」

美國心理學家泰德斯奇（Richard Tedeschi）和卡洪（Lawrence Calhoun）於1990年代提出創傷後成長理論，雖然大眾普遍認為災難帶來重大打擊，他們卻發現有些人仍能將創傷轉化為正向經驗，對自我的認知、與他人的關係等多種層面都可能有所成長。

英國Sky News報導，記者在烏克蘭東部大城哈爾科夫（Kharkiv）行動時遇上一群年約10歲上下的男孩，他們手持玩具衝鋒槍或BB彈手槍，認真把守「檢查哨」。這群孩子的領袖納札爾（Nazar）說，他們每天從早上九點站崗到晚上九點。納札爾細數俄羅斯軍隊的暴行：轟炸和殺戮、強暴女性、把火炬丟進民宅等，但他強調自己現在「什麼都不怕」。

這群男孩並沒有把檢查哨當成遊戲，他們是全心在守衛村莊。納札爾表示，他們會攔下車輛盤查司機是否為俄羅斯人，方法是叫駕駛唸出兩個詞：「Ukrzaliznytsia」和「Palianytsia」 ，前者是烏克蘭國家鐵路（UZ），後者是一種烏克蘭傳統烤麵包，而這兩個詞很難用俄語發出正確發音，孩子們因此得以測試通關者的真實身分。事實上，這也是正規烏克蘭軍人使用的方法之一。儘管玩具槍毫無嚇阻能力，男孩們還是學著用聰明的方式保護家園。

150萬烏童心理創傷 亟待協助

聯合國統計，約150萬烏克蘭兒童將面對心理困擾。無論戰爭遊戲是否真能緩解一部分壓力，烏克蘭兒童的心理健康仍是外界關注重點，畢竟童年時期的創傷，很可能帶來一生的無形影響。《BBC》報導，很多沒有逃走的烏克蘭心理師或諮商師都在盡力幫助同胞，甚至會無償提供協助。

美聯社報導，烏克蘭境內許多慈善組織都將重心放在心理輔導。「兒童之聲」（Voices of Children）已經協助過700名兒童，他們的父母通常因發現孩子行為異常而前來求助。「誠摯之心」（Sincere Heart）則設立短期營隊來幫助兒童和母親恢復心理健康，至今已服務超過8,000人次。救助兒童會、無國界醫生（MSF）等跨國組織都在努力拓展心理方面的服務。