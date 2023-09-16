為瑪利歐配音27載 他轉任親善「親善大使」

配音員馬蒂內自1996年起，便開始為經典遊戲角色瑪利歐配音。（取材自X平台）

日本 電玩業巨擘任天堂 (Nintendo)宣布，經典遊戲角色瑪利歐(Mario)的配音員馬蒂內將卸下這個身分，轉任「瑪利歐親善大使」。

中央社引述英國廣播公司(BBC)報導，自「超級瑪利歐64」(Super Mario 64)於1996年發行以來，馬蒂內(Charles Martinet)便一直為遊戲中的義大利 裔水管工瑪利歐配音。

除了瑪利歐之外，馬蒂內還為瑪利歐系列中的其他角色配音，包括瑪利歐的兄弟路易吉(Luigi)、競爭對手瓦利歐(Wario)和瓦路易吉(Waluigi)，以及這些角色的嬰兒版。

然而，他並沒有為今年「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)中的同名角色獻聲，而是由克里斯普瑞特(Chris Pratt)為電影中的瑪利歐配音。

任天堂在社群平台X宣布上述消息，稱與67歲的馬蒂內合作是種「榮幸」。馬蒂內將繼續以「瑪利歐親善大使」的身分與任天堂合作，而他似乎對自己即將扮演的新角色相當滿意。

任天堂今年稍早發布最新遊戲作品「超級瑪利歐兄弟驚奇」(Super Mario Bros. Wonder)的預告片時，就有粉絲猜測馬蒂內將不再為這個角色配音。

任天堂發表聲明說：「他將不再為我們的遊戲角色獻聲，但他將繼續環遊世界，分享瑪利歐帶來的快樂並與諸位互動！」「這麼多年來，我們很榮幸能與查爾斯(馬蒂內)合作，賦予瑪利歐生命，我們想要感謝他並為他喝采。我們將在未來某天發布宮本茂(瑪利歐創造者)和查爾斯本人的特別影片訊息，請各位密切關注。」