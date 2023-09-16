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73歲義大利奶奶想從威尼斯走到北京 創多項世界紀錄

編譯中心／綜合報導
世界上首位獨自徒步重走馬可波羅行程的女性，卡瑪洛塔目前正創造多項世界紀錄。(取材自新聞晨報)
世界上首位獨自徒步重走馬可波羅行程的女性，卡瑪洛塔目前正創造多項世界紀錄。(取材自新聞晨報)

即將迎來74歲生日的義大利女性維娜·卡瑪洛塔(Vienna Cammarota)，是三個孩子的母親，也是四個外孫子女的奶奶，此外，她還有一個特別的身分：世界著名徒步旅行家。早在30年前，她就開始徒步前往尼泊爾、西藏、以色列等地。

眼下，她正背著一個雙肩包，帶著最低限度的物資，從義大利威尼斯出發，一路徒步至中國北京，目標要在2025年底抵達。

新聞晨報報導，作為世界上首位獨自徒步重走馬可波羅行程的女性，卡瑪洛塔目前正創造著多項世界紀錄。她的「古絲綢之路」在歐洲早已成為熱門話題，如今也被越來越多的中國網友關注。

卡瑪洛塔表示，她早在20多年前就很喜歡閱讀馬可波羅的遊記，有時候感覺自己很像他，身上都充滿了觀察力和好奇心。「於是，我決定以馬可波羅為榜樣，開展一場屬於我這個年齡段女性的旅行，介紹歷史、考古、文化。同時，我也想激勵更多同齡女性，去勇敢地追逐自己的夢想，永不放棄。」

2022年4月，卡瑪洛塔從義大利的威尼斯出發。截至目前，已經先後穿越了斯洛維尼亞、克羅埃西亞、塞爾維亞、保加利亞、土耳其、喬治亞、土庫曼、亞塞拜然等國，完成了歐洲部分的旅途。現在，她正在烏茲別克境內旅行。

她不喜歡給旅行設限太多，除了必經的國家之外，對具體的城市行程不做規畫，更喜歡走走停停，在路上偶遇風景。

這次旅行，她只背了一個20公斤重的雙肩包，除了衣物，全部裝備包括一個便攜指南針、一把小刀、一瓶應對動物襲擊的辣椒噴霧，以及一些個人物品。「最重要的是，我絕對不會帶上恐懼，始終保持積極樂觀的心態，微笑面對遇到的每個人。」

義大利 北京 土耳其

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