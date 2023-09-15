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被喻鳥界戰鬥機 外星巨眼怪鳥可連飛5小時、達800公里

聯合新聞網
眼睛大是布達佩斯短臉不倒翁鴿的特色之一。(取材自維基百科共享資源)
眼睛大是布達佩斯短臉不倒翁鴿的特色之一。(取材自維基百科共享資源)

到底是什麼怪鳥？最近網路上流傳一段影片，一隻鳥類擁有與臉型相當不成比例的巨大外星人眼睛，眼睛外圍還有一大圈黃色的眼眶，看起來實在有點嚇人。

最近在Tiktok及Reddit上有一段短片瘋傳，一隻長相詭異的鳥類有著外星人般巨大的眼睛，但牠的臉跟嘴喙相當小，大大的鬥雞眼對比起來非常不成比例，且這隻鳥類的眼眶黃色外凸，雖然長得有點可怕卻很呆萌，吸引不少網友討論這到底是什麼鳥類，有專注於研究賽鴿及觀賞鴿的網友指出牠是特殊的鴿子品種「布達佩斯短臉不倒翁鴿」。

布達佩斯短臉不倒翁鴿是一種經過精心培育的特殊鴿子品種，最大的特色就是眼睛非常巨大而且擁有黃色的大眼眶，之所以得名是因為該品種是一對居住在匈牙利布達佩斯的兄弟所培育出來的。

布達佩斯短臉不倒翁鴿具有高強度的飛行耐力，堪稱是史上飛行能力最強的鴿子，就像是加滿油的戰鬥機一般，可以連續飛行長達5小時、飛行距離最長可達800公里。

不過比起強大的飛行能力，現在布達佩斯短臉不倒翁鴿更常被當作觀賞鴿子而非賽鴿，最惹人注意的是他擁有跟外星人一樣大的眼睛跟小小的臉與嘴巴，對比太過鮮明讓不少第一次見到牠的人感到害怕，但牠可是觀賞鴿界中非常稀有的品種。

@indicator_species

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♬ original sound - Corinne

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