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本想降戒心…日本學者戴「鳥頭」研究 沒想到山雀怒了

聯合新聞網
日本有位教授為了研究山雀的語言，和學生一起戴上鴿子頭套讓鳥類放鬆警戒。（取材自X平台）
日本有位教授為了研究山雀的語言，和學生一起戴上鴿子頭套讓鳥類放鬆警戒。（取材自X平台）

為了達成理想的研究結果，學者們往往需要絞盡腦汁，想出不同方法完成實驗，當然，偶爾也會有用力過頭的時候。東京大學有名副教授就在網路上分享，他為了使鳥類放鬆警惕以進行研究，便想出奇招，決定和學生一起戴上鴿子造型的頭套，然而實驗的結果卻讓他直呼，「小鳥真是太聰明了」。

東京大學的副教授鈴木俊貴日前在X平台（前身為推特）發文表示，他正在研究長野縣森林裡山雀的語言，而過程中有一個步驟是要將鳥巢中的雛鳥取出並測量體重。

然而已有研究表明，鳥類其實能夠記住人類的五官，而若是讓成鳥們認出自己的長相，下次牠們便會不停地對人類鳴叫，實驗也就無法進行了，因此，他才想出了套上鴿子頭套、不讓山雀看見自己五官、並使牠們放下戒心的這個方法。

可惜的是，山雀們似乎還是認出他了，當他隔天再回到原來研究的巢穴，便見到牠們憤怒地朝他發出警告，他猜測，「除了臉之外，牠們應該還有別的方式能分辨人類」。

該貼文至今已獲得2.5萬個讚、超過5000則轉發，同時也引來許多網友留言，「我在山上遇到的話會哭出來」、「好像邪惡組織改造的怪人」、「因為是鴿子所以不行吧」、「好想知道那些鳥看到會怎麼想」、「接下來就是羽毛了」、「認可你的努力」。

日本山雀。（維基百科）
日本山雀。（維基百科）

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