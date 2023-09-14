我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

秘魯男子用Google街景找路 意外發現老婆10前偷情現場

聯合新聞網
秘魯一名丈夫使用Google地圖街景服務，居然目睹妻子偷情現場。（翻攝自Google地圖）
秘魯一名丈夫使用Google地圖街景服務，居然目睹妻子偷情現場。（翻攝自Google地圖）

秘魯一名丈夫日前使用Google地圖，意外直擊10年前妻子與其他男人的幽會現場，氣得他跑去找妻子理論，對方在證據確鑿之下只好承認，Google地圖也因此意外地成為了抓包妻子出軌的最佳工具。兩人最終以離婚收場。

根據鏡報（The Mirror）報導，這名丈夫當時正在規畫開車路線，當他打開Google地圖的街景服務，一名路人引起了他的注意。這名路人穿著黑色上衣、白色罩衫，下班身穿著深色牛仔褲及黑色跟靴，與他妻子的衣服一模一樣，並且正與另名男人在路邊長椅上親密互動。

照片中，妻子坐在長椅上，外遇對象則躺在她的大腿上，男方雙手抱胸，她則是伸手溫柔撫摸對方的臉，看上去互動相當親密。目睹妻子偷情現場，讓這名丈夫震驚不已，雖然Google地圖上顯示照片是在2013年拍攝，但他還是憤怒地拿著證據，質問妻子過去不忠的事實。

妻子見證據確鑿，坦承自己確實有婚外情，最後這對夫妻以離婚收場。諷刺的是，照片中妻子和外遇對象幽會的地點，就在當地的著名景點「嘆息橋」（Puente de los Suspiros de Barranco），是許多情侶、戀人的約會聖地。

男子事後也將照片發布至個人Facebook，並吸引眾多網友留言，紛紛感嘆「世界真的很小，不如直接跟老公說不愛他就好了」、「如果是我的話絕對不會承認」；也有人表示：「人果然不能做虧心事」。這張街景圖被拍攝在2013年10月，經過近10年仍未更新，近期因外媒報導又再次掀起討論。

秘魯一名丈夫使用Google地圖街景服務，居然目睹妻子偷情現場。（翻攝自Goog...
秘魯一名丈夫使用Google地圖街景服務，居然目睹妻子偷情現場。（翻攝自Google地圖）

Google

上一則

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

下一則

英大學財源太依賴國際生 「去年22.3%來自中國」

延伸閱讀

下周太重要了 「3大事」恐徹底改變科技業市場 投資人有望收割果實

下周太重要了 「3大事」恐徹底改變科技業市場 投資人有望收割果實
為導航打開Google地圖意外抓姦 他目睹老婆10年前偷情現場

為導航打開Google地圖意外抓姦 他目睹老婆10年前偷情現場
Google大會 明年不在金山辦了

Google大會 明年不在金山辦了
谷歌雲國際展金山登場 表彰優秀團隊

谷歌雲國際展金山登場 表彰優秀團隊

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
美國阿拉斯加州卡特邁國家公園日前發生一位徒步旅人迷路，多虧了正在收看棕熊攝影機串流直播的觀眾相當機警，注意到他似乎對著鏡頭求救，趕緊聯繫網站工作人員通知園方。資料照片。（Getty Images）

神秘男子闖入棕熊直播 對鏡頭比1手勢狂喊 網友機警救他一命

2023-09-09 05:27
一名挪威男子閒時使用金屬探測器打發時間，卻意外在土裡挖掘出大量來自1500年前的金飾。（美聯社）

用金屬探測器打發時間 挪威男子意外發現千年前金飾

2023-09-08 14:12

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信

鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信