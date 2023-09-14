秘魯男子用Google街景找路 意外發現老婆10前偷情現場

秘魯一名丈夫使用Google地圖街景服務，居然目睹妻子偷情現場。（翻攝自Google地圖）

秘魯一名丈夫日前使用Google 地圖，意外直擊10年前妻子與其他男人的幽會現場，氣得他跑去找妻子理論，對方在證據確鑿之下只好承認，Google地圖也因此意外地成為了抓包妻子出軌的最佳工具。兩人最終以離婚收場。

根據鏡報（The Mirror）報導，這名丈夫當時正在規畫開車路線，當他打開Google地圖的街景服務，一名路人引起了他的注意。這名路人穿著黑色上衣、白色罩衫，下班身穿著深色牛仔褲及黑色跟靴，與他妻子的衣服一模一樣，並且正與另名男人在路邊長椅上親密互動。

照片中，妻子坐在長椅上，外遇對象則躺在她的大腿上，男方雙手抱胸，她則是伸手溫柔撫摸對方的臉，看上去互動相當親密。目睹妻子偷情現場，讓這名丈夫震驚不已，雖然Google地圖上顯示照片是在2013年拍攝，但他還是憤怒地拿著證據，質問妻子過去不忠的事實。

妻子見證據確鑿，坦承自己確實有婚外情，最後這對夫妻以離婚收場。諷刺的是，照片中妻子和外遇對象幽會的地點，就在當地的著名景點「嘆息橋」（Puente de los Suspiros de Barranco），是許多情侶、戀人的約會聖地。