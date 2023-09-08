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被辣死？挑戰吃極辣玉米片 麻州1少年昏倒不治

編譯周芳苑／綜合報導
麻州14歲的沃洛巴，疑因吃了極辣的玉米片身亡。(取材自GoFundMe網站)
麻州14歲的沃洛巴，疑因吃了極辣的玉米片身亡。(取材自GoFundMe網站)

最近網路上流行「一片玉米片挑戰」(One Chip Challenge)，麻州一名14歲少年1日吃了極辣的Paqui玉米片後不幸死亡，其家人認定是這項活動導致不幸。

14歲沃洛巴(Harris Wolobah)的母親洛伊絲·沃洛巴(Lois Wolobah)在NBC10波士頓頻道上透露兒子死亡的細節，她說，家人深信兒子死亡是因為參與「一片玉米片挑戰」，在學校吃了極辣的Paqui玉米片後變得很不舒服。

不幸身亡的沃洛巴是伍斯特多爾蒂紀念高中(Doherty Memorial High School)二年級學生，吃完玉米片後家人到學校接他。

據報，家人接他時開始感覺好多了，但到了當天下午4時30分左右，沃洛巴在籃球選拔賽前被他發現昏倒了； 他被送往當地醫院，宣告不治死亡。

法醫的驗屍結果仍待確定，死因尚未得到證實。

伍斯特公校學區(Worcester Public Schools)總監莫納雷斯(Rachel Monarrez)透過聲明表示惋惜與哀悼。

Paqui玉米片供應商在網站上宣傳挑戰活動，旨在測試一個人吃玉米片、以及堅持喝任何飲料以限制或緩解燒灼感的能力。

這家玉米片製造商還在網站警告，食用玉米片後可能出現不良的醫療影響，堅稱只有成年人可食用，並建議食用玉米片如果出現呼吸困難、昏厥或持續噁心等症狀，應立即就醫。

廠商還在網上表明，觸摸玉米片後請用肥皂洗手，不要摸眼睛或其他敏感區域。

Paqui玉米片供應商網站稱，該公司今年供應的玉米片含有辣椒界變態狂魔之稱的卡羅來納死神(Carolina Reaper Pepper)、娜迦毒蛇辣椒(Naga Viper Pepper)，以便提供「真正扭曲的體驗」。

Paqui發言人去年在媒體上表示，該公司非常重視安全，致力正確而清楚標示過敏原與安全相關訊息，讓消費者在充分了解挑戰內容、以及是否適合的情況下接受挑戰。

麻州 公校 學區

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