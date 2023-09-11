我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

台式車輪餅 法國社群網紅力推 成巴黎小吃新風潮

中央社
巴黎的Ciao Roue車輪餅專賣店受到世界報報導，也因此獲得許多網紅探店力推，負責人張巧薇希望在法國創造一個屬於童年回憶的地方，帶給客人溫馨和幸福感。（中央社）
巴黎的Ciao Roue車輪餅專賣店受到世界報報導，也因此獲得許多網紅探店力推，負責人張巧薇希望在法國創造一個屬於童年回憶的地方，帶給客人溫馨和幸福感。（中央社）

繼珍奶之後，台灣車輪餅成為法國年輕族群小吃新寵。不僅獲主流媒體報導，社群媒體上也受各路網紅與網友力推。許多人因此嘗鮮，也進一步引發對台灣文化與美食的高度興趣。

巴黎的台灣車輪餅店去年5月躍上法國「世界報」（Le Monde）等多家媒體，讓台灣人兒時記憶的國民甜點首次進入法國民眾視野。

如今打開法國社群媒體，輸入wheel cake paris（巴黎車輪餅），就會找到上百支短片，各家網紅與創作者競相嘗鮮、拍攝並推薦「台灣蛋糕」，成了繼珍珠奶茶之後的另一波台灣風潮，連印度洋上的法屬留尼旺首家車輪餅店開張都成為新聞。

2022年3月開業的Ciao Roue車輪餅專賣店就是受到世界報青睞的店家。

負責人張巧薇說自己最愛車輪餅，當她向客人介紹是「我們兒時回憶」，對方馬上能了解那份情感所在。張巧薇愛和客人話家常，她表示客人能透過聊天和車輪餅開始了解台灣的風光、多元文化及各式小吃。她笑著說：「客人聽完後都說很想去台灣，我就會覺得『我好棒，做了國民外交』。」

剛畢業的努魯（Nourou）就是因網紅推薦才來的，這是她和朋友第一次品嘗台灣食物，「我很喜歡，我的好奇心會帶我去其他台灣店家、餐廳，嘗試更多台灣特色」。

尚迪歐（Manon Chandioux）是一名珍奶大粉絲，她第一次聽到車輪餅也是在社群媒體上。「（網紅）說現在巴黎有車輪餅店，是必嘗的新甜點，說熱熱吃很療癒，口味很有趣。我們都看到多少會被影響，想來試試，真的很不錯。」她認為台式小吃風潮讓法國人對台灣更加好奇，「光是珍奶，大家都知道它在法國超爆紅。這熱潮也會讓人對產地有興趣，想去探索這個國家」。

社群媒體 印度

上一則

日本核汙水10月起第二輪排海 自衛隊吃國產魚救漁民

下一則

龍蝦海鮮餐嫌貴 大馬這家人只付帳1/3走人 餐廳使出一招處理

延伸閱讀

明明是素食為何稱「牛排」？ 法國要禁素食使用葷菜名

明明是素食為何稱「牛排」？ 法國要禁素食使用葷菜名
勞工節洛縣購物折扣大 網紅美食店最火爆

勞工節洛縣購物折扣大 網紅美食店最火爆
受神學士威脅…5名阿富汗女性轉移法國 將尋求庇護

受神學士威脅…5名阿富汗女性轉移法國 將尋求庇護
法國社群網紅力推 台式車輪餅成巴黎小吃新風潮

法國社群網紅力推 台式車輪餅成巴黎小吃新風潮

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳