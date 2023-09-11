台式車輪餅 法國社群網紅力推 成巴黎小吃新風潮

巴黎的Ciao Roue車輪餅專賣店受到世界報報導，也因此獲得許多網紅探店力推，負責人張巧薇希望在法國創造一個屬於童年回憶的地方，帶給客人溫馨和幸福感。（中央社）

繼珍奶之後，台灣車輪餅成為法國年輕族群小吃新寵。不僅獲主流媒體報導，社群媒體 上也受各路網紅與網友力推。許多人因此嘗鮮，也進一步引發對台灣文化與美食的高度興趣。

巴黎的台灣車輪餅店去年5月躍上法國「世界報」（Le Monde）等多家媒體，讓台灣人兒時記憶的國民甜點首次進入法國民眾視野。

如今打開法國社群媒體，輸入wheel cake paris（巴黎車輪餅），就會找到上百支短片，各家網紅與創作者競相嘗鮮、拍攝並推薦「台灣蛋糕」，成了繼珍珠奶茶之後的另一波台灣風潮，連印度 洋上的法屬留尼旺首家車輪餅店開張都成為新聞。

2022年3月開業的Ciao Roue車輪餅專賣店就是受到世界報青睞的店家。

負責人張巧薇說自己最愛車輪餅，當她向客人介紹是「我們兒時回憶」，對方馬上能了解那份情感所在。張巧薇愛和客人話家常，她表示客人能透過聊天和車輪餅開始了解台灣的風光、多元文化及各式小吃。她笑著說：「客人聽完後都說很想去台灣，我就會覺得『我好棒，做了國民外交』。」

剛畢業的努魯（Nourou）就是因網紅推薦才來的，這是她和朋友第一次品嘗台灣食物，「我很喜歡，我的好奇心會帶我去其他台灣店家、餐廳，嘗試更多台灣特色」。

尚迪歐（Manon Chandioux）是一名珍奶大粉絲，她第一次聽到車輪餅也是在社群媒體上。「（網紅）說現在巴黎有車輪餅店，是必嘗的新甜點，說熱熱吃很療癒，口味很有趣。我們都看到多少會被影響，想來試試，真的很不錯。」她認為台式小吃風潮讓法國人對台灣更加好奇，「光是珍奶，大家都知道它在法國超爆紅。這熱潮也會讓人對產地有興趣，想去探索這個國家」。