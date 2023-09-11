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龍蝦海鮮餐嫌貴 大馬這家人只付帳1/3走人 餐廳使出一招處理

香港01
馬來西亞有一家人，吃了收費1102令吉的龍蝦海鮮餐卻嫌貴，只付2700就走人，讓餐廳感到傻眼；圖為示意圖。（取材自Ingimage）
馬來西亞有一家人，吃了收費1102令吉的龍蝦海鮮餐卻嫌貴，只付2700就走人，讓餐廳感到傻眼；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

到餐廳吃海鮮嫌貴，想不付足飯錢就離開？馬來西亞1間著名海鮮餐廳在網上發文表示，有一家人到餐廳點了龍虎斑、龍蝦等高價海鮮，最後「買單」卻嫌收費1102令吉（約236美元）太貴，竟然只付400令吉（約85美元）就離開。由於這家人始終沒有回頭支付餘額，餐廳最終報警，要求盡快補回差額。

綜合馬來西亞媒體報導，沙巴亞庇著名海鮮餐廳「Jesselton Point Seafood Restaurant」老闆日前在Facebook發文講述事件。貼文指，事件發生當時有一家人在餐廳吃飯，點了多項高價海鮮，帳單總計約1102令吉，但這家人認為食物太貴，且眾人合計只有不到500令吉（約107美元）現金，於是只支付400令吉就離開，令餐廳蒙受約702令吉（約150美元）損失。

從餐廳上傳的收據顯示，這家人點了價值480令吉（約102美元）的1公斤蒸龍蝦、224令吉（約48美元）的800克龍虎斑、230令吉（約49美元）的1.8公斤鹹蛋炒蟹、28令吉（約6美元）的炸魷魚圈，加上3碗飯、椰子水、西瓜汁、可樂、奶茶等飲品，以及約100令吉（約21美元）服務費，帳單費用總共1102.02令吉。

餐廳強調，不管什麼原因，點餐後也沒有藉口不付足金錢，因此要求涉事客人盡快補回差額。餐廳又發布監視器（CCTV）拍下的食客照片，希望網友幫忙尋人。

餐廳近再次發文，指截至當天該家人都沒有現身繳付餘額，餐廳決定報警，再呼籲有關食客盡快現身解決問題。

網友紛紛批評涉事食客行為，「耍賴！」、「吃不起，還扮豪客，丟臉」、「簡直不要臉」、「那根本就是有備而來的，應該不是新手了」。也有網友指出，若認為餐廳食物太貴，可以向餐廳反映或投訴，而非不付完全單，「貴不貴是另外一回事，吃霸王餐就是不對」。

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