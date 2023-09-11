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紐西蘭婦剖腹產後疼痛1年半 才發現餐盤大小手術牽引器誤留肚內

綜合報導
紐西蘭一名婦女在奧克蘭市立醫院接受剖腹產後，下腹開始長期疼痛，拖了1年半才發現腹中遺留如餐盤大小的手術異物。圖為奧克蘭市立醫院。（美聯社）
紐西蘭一名婦女在奧克蘭市立醫院接受剖腹產後，下腹開始長期疼痛，拖了1年半才發現腹中遺留如餐盤大小的手術異物。圖為奧克蘭市立醫院。（美聯社）

紐西蘭一名婦女接受剖腹產後，下腹開始長期疼痛不適，拖了18個月才發現腹中遺留如餐盤大小的手術用牽引器。涉事院方表示，已向婦女表達歉意，並聲稱會進行改善。

英國衛報報導，紐西蘭一名20多歲婦女3年前在奧克蘭市立醫院生產，當時因前置胎盤而採取剖腹產。沒想到當時手術使用的「艾力克斯腹壁牽引器」（Alexis retractor）遺留腹部，導致婦女下腹長期疼痛。

期間婦女多次回診，一度因疼痛難耐送奧克蘭市立醫院急診室，卻沒人發現不對勁。拖了近1年半，直到2021年接受腹部電腦斷層攝影才發現並取出異物。

艾力克斯腹壁牽引器材質柔軟平順，在手術中用於將傷口撐開，方便醫師進行手術。醫師稱手術時是先使用一個尺寸較小的牽引器，之後發現不行，於是便換了一個大號的牽引器，而被遺留在體內的則是大號的牽引器。

加大型腹壁牽引器的尺寸約莫一個餐盤，設計用於牽引直徑達17公分的切口，無法以X光檢查識別。

初步調查整起案件時，醫師說明，通常子宮切口閉合後縫合皮膚，該工具就會被移除；一名護理師則表示，雖然手術後有進行盤點工具的流程，但此工具並不包含在清單中，因而被疏忽。

調查的奧克蘭衛生局（Te Whatu Ora Auckland）竟然主張院方並未失職，已發揮合理醫術治療患者。

直到今年9月4日，紐西蘭衛生與障礙者福利專員麥道爾（Morag McDowell）發現奧克蘭衛生局違反患者權益準則，主張「目前有充分先例推論，患者體內遺留手術異物說明醫術低於一般水準」，並直言這種事根本不應該發生。

據報導，奧克蘭市立醫院先前就已有類似的醫療疏失，2018年時，有將棉花殘留在患者腹部的案例，事後政府機關要求醫療同仁皆須執行清點手續，但這項規定並未被認真執行。

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