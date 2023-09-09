我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

白皙「日本正妹」竟是印度人 網驚：種姓高到要跪見

聯合新聞網／ 綜合報導
Kriti除了擁有深邃五官還有一身白皙肌膚，不似刻板印象中的印度人容貌。（取材自Instagram）
Kriti除了擁有深邃五官還有一身白皙肌膚，不似刻板印象中的印度人容貌。（取材自Instagram）

印度不僅是全球面積第七大的國家，人口超過14億加上族群多元，可說是文化大熔爐。有網友分享一名旅居日本的印度正妹照片，只見她和刻板印象中的印度人外貌大不相同，甚至有網友指出她可能「種姓(種姓制度)高到你見到她要下跪」。

一名網友在網路論壇上以「住在日本的印度妹子」為題發文，一口氣貼出五張照片，只見女主角不僅五官深邃，甚至還有一身白皙皮膚，網友表示印象中的印度人大多膚色黝黑，納悶「這個怎麼這麼白，是不是有什麼黑科技？」

照片曝光後引起網友熱烈討論，「這個種姓高到你見到她要下跪」、「印度皮膚越白越高級」、「寶萊塢正妹就長這樣，只是她們的妝台灣人不喜歡，變成日本妝就超頂」、「印度白的都高種姓，家境都很好」、「高種姓是偏白的啊，而且美女帥哥真的不少」。

原來照片女主角名為Kriti，在Instagram上有超過42萬名粉絲，可說是小有名氣的網紅。根據她的Instagram介紹，會擁有精緻五官與白皙肌膚，可能和她是印度、日本、南韓三國混血有關。另外Kriti也有經營YouTube頻道，目前訂閱數39萬，內容主要以時尚穿搭、美妝為主。

雖然Kriti可能是因為混血才擁有白皙膚色，但印度人真的光靠膚色深淺就能推敲種姓嗎？有網友以印度女子羽球名將辛度(Pusarla Venkata Sindhu)為例，若以瓦爾那(婆羅門-剎帝利-吠舍-首陀羅四分法)區分，辛度因父親關係在種姓制度中屬於平民；但若以印度現代法律，分為優勢種姓／普通種姓(forward caste)和弱勢種姓(backward caste)，辛度一家卻是優勢種姓，因此單以膚色或姓氏較難辨別種姓階級。

此外，印度早在1947年獨立時即廢除種姓制度，雖然在法律上已無影響力，但種姓制度仍烙印在印度社會上，至今仍不時傳出民眾因種姓階級發生糾紛。

Kriti除了擁有深邃五官還有一身白皙肌膚，不似刻板印象中的印度人容貌。（取材自...
Kriti除了擁有深邃五官還有一身白皙肌膚，不似刻板印象中的印度人容貌。（取材自Instagram）

印度 日本 羽球

上一則

查理傳將對哈利下達最後通牒：不准再談王室家務事

下一則

北韓夜慶建政75周年 1年3次罕見大閱兵

延伸閱讀

中國國安部暗示APEC拜習會仍有變數 要美「拿出誠意」

中國國安部暗示APEC拜習會仍有變數 要美「拿出誠意」
習、普都不去 路透：G20若沒共識 曝大國合作局限性

習、普都不去 路透：G20若沒共識 曝大國合作局限性
新德里G20峰會期間 印度在印中邊界舉行大型軍演

新德里G20峰會期間 印度在印中邊界舉行大型軍演
黃仁勳訪新德里會莫迪 輝達強調與印度科技合作

黃仁勳訪新德里會莫迪 輝達強調與印度科技合作

熱門新聞

一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更糟

2023-09-03 09:46
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所