白皙「日本正妹」竟是印度人 網驚：種姓高到要跪見

Kriti除了擁有深邃五官還有一身白皙肌膚，不似刻板印象中的印度人容貌。（取材自Instagram）

印度 不僅是全球面積第七大的國家，人口超過14億加上族群多元，可說是文化大熔爐。有網友分享一名旅居日本 的印度正妹照片，只見她和刻板印象中的印度人外貌大不相同，甚至有網友指出她可能「種姓(種姓制度)高到你見到她要下跪」。

一名網友在網路論壇上以「住在日本的印度妹子」為題發文，一口氣貼出五張照片，只見女主角不僅五官深邃，甚至還有一身白皙皮膚，網友表示印象中的印度人大多膚色黝黑，納悶「這個怎麼這麼白，是不是有什麼黑科技？」

照片曝光後引起網友熱烈討論，「這個種姓高到你見到她要下跪」、「印度皮膚越白越高級」、「寶萊塢正妹就長這樣，只是她們的妝台灣人不喜歡，變成日本妝就超頂」、「印度白的都高種姓，家境都很好」、「高種姓是偏白的啊，而且美女帥哥真的不少」。

原來照片女主角名為Kriti，在Instagram上有超過42萬名粉絲，可說是小有名氣的網紅。根據她的Instagram介紹，會擁有精緻五官與白皙肌膚，可能和她是印度、日本、南韓三國混血有關。另外Kriti也有經營YouTube頻道，目前訂閱數39萬，內容主要以時尚穿搭、美妝為主。

雖然Kriti可能是因為混血才擁有白皙膚色，但印度人真的光靠膚色深淺就能推敲種姓嗎？有網友以印度女子羽球 名將辛度(Pusarla Venkata Sindhu)為例，若以瓦爾那(婆羅門-剎帝利-吠舍-首陀羅四分法)區分，辛度因父親關係在種姓制度中屬於平民；但若以印度現代法律，分為優勢種姓／普通種姓(forward caste)和弱勢種姓(backward caste)，辛度一家卻是優勢種姓，因此單以膚色或姓氏較難辨別種姓階級。