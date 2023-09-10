日本不婚不生 父母流行「代理婚活」 參加費95美元

由「良緣親之會」舉辦的「代理婚活」，參加者們正在比對各家資料中。（取材自「良緣親之會」官網）

日本 社會不婚不生的現象日益普遍，不少擔心兒女終身大事的父母開始代替子女相親，爭取早日抱得金孫。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，日本大阪市某處偌大的會議室，60名男女齊聚參加一場婚姻介紹活動。他們來回穿梭、互相交流，只不過他們鮮少談論自己，開口閉口都是已經成年但仍單身的子女，迫切希望為孩子談成美滿姻緣。

這場「代理婚活」，也就是家長代理參加婚姻活動，要價1萬4000日圓(約95美元)。有的家長參加過幾次了，有的則是新手。每個人都帶了關於自家子女的調查問卷，其中的問題包括如果雙方交往順利，是否願意為對方遷居。

另外，子女的沙龍照必不可少，許多人甚至請專業攝影師拍攝，可見年輕女性穿著傳統和服以博得關注。其中最年輕的28歲，最年長的51歲，普遍年齡落在30至40歲。而每個人職業各不相同，從醫生、護理師到公務員和祕書都有。

一位60多歲的婦女自豪地談起她34歲的兒子，稱「兒子是公立小學老師」；另一位80多歲男子談論他49歲、在一家電力公司擔任控制員的兒子。這些家長之所以願意花錢代替兒女參加婚活，主要的目的是希望早日抱到孫子 。

日本社會不婚不生的現象日益普遍，不少擔心兒女終身大事的父母開始代替子女相親，爭取早日抱得金孫。（美聯社）

談到婚育，日本由於結婚率和出生率直線下滑，影響人口破紀錄減少800,523人來到1.254億人。

2021年日本結婚登記數跌至501,116人，創下1945年二戰後最低數字。另一方面，晚婚現象愈來愈普遍，日本男性和女性婚齡中位數分別突破30大關，增加至34歲和31歲。

結婚率下降連帶拉低生育率，去年日本生育率低於1.3，遠低於維持穩定人口所需的生育率2.1。

在人口迅速高齡化的同時，年輕納稅人數量不斷減少，使得日本政府一個頭兩個大，勢必要設法維持醫療健保 和養老金。

然而，中京大學社會系教授松田茂樹指出，其實日本年輕人不是不想婚，根據日本國立社會保障暨人口問題研究所去年統計，近8成有結婚想法，只不過道阻且長。

面對黯淡的就業 前景，還有90年代凍漲至今的薪水，年輕人就算想婚也不敢輕舉妄動。就經濟合作暨發展組織（OECD）分析，自1991年至2021年，日本平均年薪僅增長5%，相形之下，其他七大工業國組織（G7），如法國和德國則增加34%。