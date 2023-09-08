坐登山輪椅 日90歲翁攻頂富士山 80歲曾登珠峰創最高齡

日本90歲的冒險家三浦雄一郎（中），在親友的幫助陪伴下登上了富士山。（取材自X平台）

日本 高齡90歲的冒險家三浦雄一郎由於行動不便，日前在親友協助下達成復健目標，坐登山輪椅成功攻頂標高3776公尺的日本最高峰富士山。他在攻頂後說，看到的美景令他永生難忘。

日本共同社報導，富士山長年來吸引許多登山客到訪，但很少有高齡90歲以上的長者攻頂。三浦在晴朗但有時吹起寒風的山上，對協助他登山的親友說：「託大家的福，終於抵達山頂一償宿願，太棒了。」

日本90歲的冒險家三浦雄一郎（中），在親友的幫助陪伴下登上了富士山。（取材自X平台）

三浦從位於靜岡縣側的富士宮登山步道 山屋眺望山頂，在凝望東方天空橘色朝陽升起後，清晨5時15分左右坐上登山用輪椅攻頂。

他當時平靜地說：「我很期待，風景很美，時機點也很合適。」

2020年6月三浦87歲時罹患特發性頸椎硬膜外血腫導致手腳麻痹住院約8個月，當時就以登上富士山作為自己復健的目標。

讀賣新聞報導，三浦成功攻頂後說，不管登上幾次富士山都令人感動，「跟孫子及朋友們一起欣賞宏偉的景色，我今生都不會忘懷」。

三浦雄一郎2013年攀登珠穆朗瑪峰後抵達機場時，做出勝利的手勢。（路透）

1966年三浦使用降落傘制動器，以滑雪 板成功在富士山直線滑降。2003年至2013年，三浦分別以70歲、75歲和80歲的年齡登頂海拔8848米的世界最高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest，又稱聖母峰），最後那次，創下登頂珠峰年紀最大的登山者。