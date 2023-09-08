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花16萬元斷骨增高14公分 德女模很後悔

綜合報導
德國女模費歇爾透露，七年前她為了前夫忍痛砸13萬英鎊做斷骨增高手術，成功增高14公分變181公分。（Instagram）
德國女模費歇爾透露，七年前她為了前夫忍痛砸13萬英鎊做斷骨增高手術，成功增高14公分變181公分。（Instagram）

德國31歲女模費歇爾（Theresia Fischer）只因前任老公喜歡長腿妹，七年前在對方的不斷要求下，花了13萬英鎊（約16.3萬美元），忍痛斷骨做了增高手術，讓她從167公分增高14公分至181公分，但如今她坦承恐怖的手術方式曾為她帶來莫大的痛苦，令她「非常後悔」。

綜合外媒報導，曾參加德國真人實境秀的費歇爾，24歲在當時丈夫的要求之下，接受了痛苦的增高手術，讓她從167公分成功增高至181公分，近來她受訪時講述了當時的心路歷程。

德國31歲女模費歇爾（右圖）後悔做增高手術，左圖為她增高前。（取材自Instag...
德國31歲女模費歇爾（右圖）後悔做增高手術，左圖為她增高前。（取材自Instagram）

費歇爾直言，外界或許會對她在24歲時竟然被前夫說服，花大錢動手術感到荒謬，但當「沒有我的話，你什麼都做不了，你需要我」這種話聽了二、三十次、甚至六、七十次時，真的會被洗腦、漸漸相信他說的，好像沒有他真的不行。

費歇爾本來對自己的外貌十分有自信，沒想到卻在前夫的鼓吹下做了不必要的手術，她表示增高過程宛如惡夢：「脛骨被打斷，小腿肌肉被撕裂，在裡面安裝一個可伸縮的裝置，每次使用增高裝置時聽到的咔噠咔噠聲、吃止痛藥也難以承受劇痛回憶，以及變成超長腿、性生活更美好的階段性成果，現在看來令她深感後悔、羞恥。」

她希望自己的經驗能讓大眾體認到，增高手術耗費巨大、要遭受極大身體痛苦，是與普通整形極為不同的手術，呼籲大家不要輕易模仿。費歇爾也指，幸好後來離開了長腿控的前夫，與現任男友非常恩愛。

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