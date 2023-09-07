我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

遊客擠爆灌籃高手平交道 日出招「保全不分平假日站崗」

綜合報導
以動畫「灌籃高手」而聞名的聖地「鎌倉高校前站」平交道。（取材自X平台）
以動畫「灌籃高手」而聞名的聖地「鎌倉高校前站」平交道。（取材自X平台）

「灌籃高手平交道」常聚集眾多動漫迷拍照，影響交通，日本鎌倉市政府增加保全人員駐守...
「灌籃高手平交道」常聚集眾多動漫迷拍照，影響交通，日本鎌倉市政府增加保全人員駐守。（視頻截圖）

日本最知名的平交道之一「灌籃高手平交道」，由於動漫迷長年來不斷造訪拍照，已對當地居民生活與交通造成影響。鎌倉市政府決定連平日都將安排保全人員在場維持秩序。

日本每日新聞報導，日本人氣漫畫「灌籃高手」動畫版開場場景之一的鐵路平交道，一直被動漫迷視為「聖地」。儘管灌籃高手從很久以前起就受到包括海外動漫迷歡迎，但電影版今年在中國及南韓播映後，可能也加速其受歡迎程度。

這處被動漫迷視為「聖地」的平交道，位於神奈川縣鎌倉市的江之島電鐵「鎌倉高校前站」旁，經常可以看到來自各地的觀光客，以平交道、電車及大海為背景留影，但此處車輛往來頻繁，有時還會對跑到道路上的觀光客鳴按喇叭示警，觀光客種種脫序行為讓附近居民苦不堪言。

當地觀光「盛況」也造成部分當地民眾開車進出時，刻意繞遠路避開經過平交道。根據觀察，多數觀光客都是來自中國及南韓等外國動漫迷。

由於中國政府已解除團體旅客赴日旅遊禁令，鎌倉市政府近期將強化相關對策，其中之一就是目前僅在周末日及國定假日安排保全人員在場維持秩序的作法，將進一步擴大到平日。

鎌倉市政府負責人員表示，現狀就是「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊），也就是觀光客過度湧入，「從今年5月黃金周長假左右開始增加，多的時候平交道附近可以聚集超過50人」。

鎌倉警察署表示，截至今年7月底止，因為通報鎌倉高校前站平交道周邊觀光客太多或在附近停車的件數共84件，雖然5月只有6件，但6月增至19件、7月更增加到37件，可看出逐月增加的趨勢。

另外，鎌倉市政府也開始發放用日文、英文、中文及韓文書寫「勿擅入私人土地」、「禁止亂丟垃圾」等內容的傳單。

鎌倉市政府負責人員說，期待透過平日也安排保全人員提高安全性，並希望藉由發放傳單能讓外國觀光客理解應有舉止。

觀光 動漫 日本

上一則

歐盟數位監管科技6巨頭 違規罰年收10%

延伸閱讀

男籃世界盃／比江島慎率日本隊逆轉勝 「如灌籃高手」

男籃世界盃／比江島慎率日本隊逆轉勝 「如灌籃高手」
日本上野公園假和尚高價兜售佛珠 專找觀光客詐騙

日本上野公園假和尚高價兜售佛珠 專找觀光客詐騙
不丹「每日觀光費」不便宜 政府降價希望吸引旅客前往

不丹「每日觀光費」不便宜 政府降價希望吸引旅客前往
2杯咖啡+2瓶水要65元 義大利「瘋狂帳單」讓觀光客抓狂

2杯咖啡+2瓶水要65元 義大利「瘋狂帳單」讓觀光客抓狂

熱門新聞

外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更糟

2023-09-03 09:46
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡