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關東大地震100周年 學者示警：30年內有大地震機率達70%

編譯徐榆涵
9月1日是關東大地震100周年，有地震學家認為，未來30年內，東京首都圈發生大規模地震的機率高達70%。（美聯社）
9月1日是關東大地震100周年，有地震學家認為，未來30年內，東京首都圈發生大規模地震的機率高達70%。（美聯社）

9月1日是關東大地震100周年，有地震學家認為，未來30年內，東京首都圈發生大規模地震的機率高達70%，估計可能導致2.3萬人死亡，直接損失達47兆日元(約3215億美元)。

1923年9月1日中午11時58分，日本關東平原發生規模8.1強震，造成關東地方毀滅性破壞，此後，防震抗災教育已成為日本人生活的一部分。衛報報導，如今又有地震學家估計，不久後日本將會再迎來一場大地震，若真是如此，根據日本內閣府估計，交通網絡及電力受損，導致製造業及服務業的廣泛干擾，可能讓損失金額達到48兆日元(約3283億美元)。根據東京都廳舍去年公布的數據，如此大規模的地震，災後恐約有453萬人流離失所。

東京大學工業科學研究所的安全及都市計畫專家加藤孝明教授表示，「關東大地震涉及海底板塊下方構造板塊的碰撞」，這種類型的地震每隔200至300年就會發生一次，但這不意味著可以鬆懈警惕。

他表示，「近海地震發生的前100年，將會有震央位在內陸、至少規模7的地震。我們可以預期，東京首都圈會發生幾次類似地震。我無法確切說何時何地，只能說它將會發生，而我們應該為此做好準備。」

地震 日本 教育

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