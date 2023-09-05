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34H巨乳重壓肋骨 英女賣房籌錢縮胸5罩杯

（聯合新聞網）
國外一名二寶媽表示自己的34H巨乳為她的生活帶來眾多不便，因此決定進行縮胸手術。示意圖。(取材自ingimage)
國外一名二寶媽表示自己的34H巨乳為她的生活帶來眾多不便，因此決定進行縮胸手術。示意圖。(取材自ingimage)

英國一名擁有34H巨乳的二寶媽近期吐露心聲，表示當媽後胸部再次成長，卻嚴重影響她的生活，必須穿特製內衣、在胸下抹滑石粉，還要經常去理療。她因此決定動縮胸手術，甚至不惜賣掉房子以籌措經費。

鏡報報導，維多莉亞·馬什（Victoria Marsh）因為遺傳關係，所以胸部較大，她的母親就擁有「GG」罩杯。

馬什16歲時，便發現自己的胸部越來越大，「大到人們會特別指出來」，成為二寶媽後，胸部更再次成長。而巨乳嚴重影響她的生活，「我感覺它們壓在我的肋骨上」，她也說需要經常去理療肩膀，也得在胸下抹滑石粉止汗。孩子們長大後很難將他們抱起，更讓馬什感到難過。

此外，馬什花費了50英鎊購買特製內衣，婚禮上還要穿大了兩碼的婚紗。選擇衣服的尺寸也讓她備感困擾，「如果穿低胸的衣服，看起來會很邋遢，穿緊身的又會看起來很淫蕩，穿鬆一些的衣服，我看起來就像穿了一個帳篷」。

馬什於是決定動縮胸手術，為了籌措經費，她賣掉了房子，並貸款3000英鎊，總共花費了1萬英鎊進行手術，縮小了五個罩杯尺寸，變為34C。

馬什表示，縮胸手術非常值得，「我的生活質量提高了一千倍」，她說道，「感覺輕鬆多了，我的背不疼了，我可以和孩子們一起做更多事情，我可以穿我想穿的衣服，而不會感到不自在」。

貸款

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