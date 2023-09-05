紐西蘭成功復育絕種百年史前鳥類：藍毛球映虹彩 憨厚可愛

紐西蘭政府與毛利部落攜手復育南秧雞有成，9對復育種回歸南島高山野地，盼開枝散葉成為第3大野生種群。（取材自X平台）

紐西蘭政府與毛利部落攜手復育絕種百年的南秧雞有成，9對復育種回歸南島高山野地，盼開枝散葉成為第3大野生種群。

英國衛報報導，紐西蘭自然保育部（DOC）近日於南島（South Island）納塔胡部落（Ngāi Tahu）野放18隻南秧雞（takahē），銷聲匿跡近百年的稀有種回歸山間野地，象徵紐西蘭復育之路的一大里程碑。

南秧雞是紐西蘭原生鳥類，最早可追溯至史前時代更新世（Pleistocene ），牠們體型龐大、不會飛翔，兩隻腿紅通通的，站立時約50公分高。頭頸羽毛為深藍色，背部羽毛由頂端的翠綠色往下漸變為孔雀藍，陽光照耀下甚至會映現虹色光彩。憨厚老實的臉龐越看越可愛。

南秧雞以高山草原為棲地，和許多紐西蘭鳥類一樣，在沒有原生哺乳動物的情況下演化，繼而適應並填補哺乳動物在生態系統中占據的生態位。

然而，隨著歐洲人帶入的掠食者，諸如白鼬、貓、雪貂和大鼠，南秧雞數量日益減少，一度於1898年被列入滅絕物種，直至1945年才再度現蹤。

目前全紐西蘭約500隻南秧雞，每年以8%的速度成長。

為了防止野外掠食者，復育計畫的專家選擇以人工孵育種蛋。育幼過程中，工作人員會戴上模仿標誌性紅色鳥喙的手指布偶餵養幼雛。到了圈養階段，復育人員逐漸將牠們引入島上的保護區和國家公園，同時誘捕和消滅害蟲天敵，確保南秧雞日益壯大。

當局表示，如果這批野放南秧雞適應狀況良好，預計10月再野放7隻，並於明年嘗試引入10隻幼雛。